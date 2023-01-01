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Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Yoğun çaba sarf ediyorlar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti. Sullivan, Moskova'nın tahılın dünyaya ulaşımını sağlama konusunda isteksiz olduğunu savundu.

00:31 . 16/09/2023 Cumartesi
AA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'yı tahıl anlaşmasına döndürmek için baskı yapmaya devam ettiklerini ifade eden Sullivan,
"Tüm dünyaya da bu yönde çağrıda bulunuyoruz."
dedi.

"Türkiye yoğun çalışıyor"

Sullivan,
"Türkiye ve Guterres bu alanda yoğun çalışıyor. Umarız bir sonuç elde edilir."
diye konuştu.

Diğer taraftan Rusya'nın "iyimser" olunabilmesi için çok fazla gerekçe sunmadığını aktaran Sullivan, Moskova'nın tahılın dünyaya ulaşımını sağlama konusunda isteksiz olduğunu savundu.

Karadeniz Tahıl Girişimi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada,
"Tahıl Koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi."
ifadelerini kullanmıştı.


#ABD
#Türkiye
#Jake Sullivan
#Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması
#Rusya
#Antonio Guterres
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