ABD'den Türkiye açıklaması: Yoğun çaba sarf ediyorlar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Türkiye yoğun çalışıyor"
Diğer taraftan Rusya'nın "iyimser" olunabilmesi için çok fazla gerekçe sunmadığını aktaran Sullivan, Moskova'nın tahılın dünyaya ulaşımını sağlama konusunda isteksiz olduğunu savundu.
Karadeniz Tahıl Girişimi
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını imzalamıştı.