Dünya ABDden Türkiyeye arabuluculuk teşekkürü
AMERİKA

ABD'den Türkiye'ye arabuluculuk teşekkürü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

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Haber Merkezi AA
ABDden Türkiyeye arabuluculuk teşekkürü
Jake Sullivan

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin Sullivan, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Sullivan, "Tahıl anlaşmasındaki liderliğinin yanı sıra, Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takasındaki arabuluculuğu nedeniyle Türk hükümetine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.

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