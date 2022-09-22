ABD'den Türkiye'ye arabuluculuk teşekkürü

Hayat

Kültürel mirasımızı keşfetmeyi sevdik

TÜİK’in açıkladığı 2021 kültürel miras karnemizde, ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 69, toplam sit alanı sayısında ise yüzde altıya yakın bir artış var. Kültürel mirasımıza yönelik bu ilgiyi, takip edilen siyasete bağlayan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, hem farkındalığın artırılması hem de Müzekart gibi uygulamaların bu ilgide önemli rol oynadığını söyledi.