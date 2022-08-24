ABD'den TÜSİAD'a yaptırım tehdidi

Rusya ve Ukrayna arasındaki barışın tahsis edilmesi için aktif olarak çalışan Türkiye’ye yönelik ABD’den algı operasyonları devam ediyor. Son olarak, ABD’nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal, ABD yönetiminin Türk iş insanlarını, yaptırım listesindeki Rus kurumları ve iş insanlarıyla çalışmamaları yönünde uyardığını yazdı.

TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Türkiye'de bulunan Amerikan Ticaret Odası’na gönderilen 22 Ağustos tarihli mektupta, Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türk şirketlerinin yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Adeyemo'nun, aynı mektubu TÜSİAD'a da gönderdiği belirtildi. TÜSİAD'ın söz konusu mektup karşısındaki tepkisi ise merak ediliyor.

TAHIL ANLAŞMASI HATIRLATILDI

Haberde, "Yazılı uyarılar, ABD'nin Türk kurumlarının Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymasını sağlama çabalarının bir parçası. Yaptırım uygulanan Rus aktörlerle ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın" denildi. Analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tahıl anlaşması dahil olmak üzere bu süreçte önemli bir rol üstlendiği bilgisine yer verildi.

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GÜNDEM TÜSİAD’a Erdoğan'dan sert tepki: Haddini bil