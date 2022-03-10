ABD'den Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Ukrayna'ya yardım paketini de içeren ve hükûmetin 30 Eylül'e kadar fonlanmasını sağlayan 1,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, 69 "hayır" oyuna karşılık 361 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

"UKRAYNALI MÜLTECİLER DESTEKLENECEK"

Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi kapsamında, Ukrayna'ya askeri yardım ve yurt dışına kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin destelenmesi maddeleri yer alıyor.

PETROL İTHALATININ YASAKLANMASI DA ONAYLANDI

Öte yandan Ukrayna'ya saldırılarından dolayı Rusya'dan petrol ve enerji ithalatının yasaklanmasına ilişkin tasarı da 17 "hayır" oyuna karşılık 414 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

Oylamanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın tasarının içeriğine benzer yaptırımları Rusya'ya uygulamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a kritik mesajlar: Türkiye'ye uygulanan yaptırımı kaldırın

EKONOMİ Putin'den 'kayyum' kararı: Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan şirketlere devlet yönetim atayacak