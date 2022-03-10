Dünya ABDden Ukraynaya 13,6 milyar dolarlık yardım
AMERİKA

ABD'den Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım

ABD Temsilciler Meclisi, Rus işgaline maruz kalan Ukrayna'ya desteği içeren paketi onayladı. Buna göre, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık bir kaynak aktarılacak. Onaylanan tasarıyla Joe Biden yönetimi, 30 Eylül'e kadar 1,5 trilyon dolarlık ek bütçe alacak.

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Haber Merkezi AA
ABDden Ukraynaya 13,6 milyar dolarlık yardım
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Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Ukrayna'ya yardım paketini de içeren ve hükûmetin 30 Eylül'e kadar fonlanmasını sağlayan 1,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, 69 "hayır" oyuna karşılık 361 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

"UKRAYNALI MÜLTECİLER DESTEKLENECEK"

Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi kapsamında, Ukrayna'ya askeri yardım ve yurt dışına kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin destelenmesi maddeleri yer alıyor.

PETROL İTHALATININ YASAKLANMASI DA ONAYLANDI

Öte yandan Ukrayna'ya saldırılarından dolayı Rusya'dan petrol ve enerji ithalatının yasaklanmasına ilişkin tasarı da 17 "hayır" oyuna karşılık 414 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

Oylamanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın tasarının içeriğine benzer yaptırımları Rusya'ya uygulamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

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