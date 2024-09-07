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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni yardım paketi

ABD, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yönelik yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. 250 milyon dolarlık paket, acil ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeriyor.

11:55 - 7/09/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD, Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan silah ve teçhizattan oluşan 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin Kiev'e ilave askeri desteğini sürdürdüğü bildirildi.


Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşında savunma amacıyla acil ihtiyaç duyulan silahlar ve teçhizatı kapsayan yeni askeri paketin 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, pakette hava savunma füzeleri, roket sistemleri, topçular için mühimmat, tanksavar silahları, Bradley piyade savaş araçları ile diğer zırhlı araçların bulunduğu kaydedildi.


ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün ülkesinin Almanya'daki Ramstein Üssü'nde 24'üncüsü düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda ABD Başkanı Joe Biden'in 250 milyon avroluk yardım paketini açıklayacağını duyurmuştu.



#ABD
#Ukrayna
#Rusya
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