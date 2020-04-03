Dünya ABden geç gelen özür mektubu Artık İtalyanın yanındayız
KORONAVİRÜS

AB'den geç gelen özür mektubu: Artık İtalya'nın yanındayız

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen İtalya'ya hiçbir Avrupa ülkesinden yardım eden olmamıştı. Yardıma muhtaç ülkelere yardımlarını esirgemeyen Türkiye'den İtalya'ya askeri kargo uçağıyla yüzlerce kutu tıbbi malzeme gönderilmişti. Ölü sayısının 14 bine dayandığı ülkeye AB'den özür mektubu geldi. AB Komisyonu Başkanı, yeterli dayanışma gösterilmemesinin incitici olduğunu belirterek "Ama artık yanınızdayız" dedi.

Haber Merkezi Diğer
AB'nin İtalya'ya yardım etmemesi büyük öfkeye neden olmuştu.
AB'nin İtalya'ya yardım etmemesi büyük öfkeye neden olmuştu.

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ve salgınla mücadelede yalnız bırakılmaktan şikayetçi olan AB üyesi İtalya'ya AB Komisyonu'ndan özür geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalyan "La Repubblica" gazetesine bir makale yazarak Birlik'in İtalya ile başlangıçta yeterince dayanışma göstermediğini kabul etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

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"Artık İtalya'nın yanındayız"

Alman siyasetçi, makalesinde çoğu AB ülkesinin krizin başlangıcında fazlasıyla kendi durumuna odaklandığını belirterek "Pandemiyi sadece hep beraber Birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu inciticiydi ve bundan kaçınılabilirdi. Ama bugün Avrupa İtalya'nın yanındadır" ifadelerini kullandı.

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"Eldeki her bir euro koronavirüse karşı kullanılacak"

  • Von der Leyen, Almanya örneğinde olduğu gibi Avrupa çapında kısa çalışma uygulaması için 100 milyar euroya varan kaynak sağlanacağını belirterek ilk uygulamanın İtalya'da başlatılacağını vurguladı. AB Komisyonu Başkanı, AB yıllık bütçesinde eldeki her euronun koronavirüsle mücadelede kullanılmasını önerdiklerini de hatırlattı.

AB'nin tavrı İtalya'da öfke yaratmıştı

Koronavirüste ağır kayıplar veren İtalya'da AB'nin mesafeli tutumu öfke yaratmış, aşırı sağcı Lig partisi ülkenin AB'den ayrılmasını gündeme getirmişti. Avrupa ülkelerinin İtalya'ya tıbbi malzeme göndermeye yanaşmaması ve aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin koronavirüsle mücadelede ortak Euro tahvili çıkarılmasını reddetmesi Brüksel ile Roma arasında soğukluk yaratmıştı.

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