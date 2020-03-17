Dünya ABden seyahat kısıtlaması
KORONAVİRÜS

AB'den seyahat kısıtlaması

AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

Ayrıntılar geliyor...

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