AB'den seyahat kısıtlaması

Dünya

Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim koronavirüs nedeniyle ertelendi

Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi. Vaka sayısının 26'ya ulaştığı Kuzey Makedonya'da hükümet, daha önce açık kalacağı duyurulan sınır kapılarının da transit yük taşıyıcılar, diplomatlar ve İçişleri Bakanlığı izni bulunanlar dışında herkese kapatılmasını kararlaştırdı.