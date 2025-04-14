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AB'den Ürdün'e 500 milyon avro destek

AB'den Ürdün'e 500 milyon avro destek

11:0314/04/2025, Pazartesi
AA
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ürdün'e 500 milyon avro kredi sağlamaya onay verdi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ürdün'e 500 milyon avro kredi sağlamaya onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ürdün'e 500 milyon avro kredi sağlamaya onay verdi. Mali destekle Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Ürdün'e uzun vadeli krediyi 3 taksit halinde göndereceği kaydedildi. Destek bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği AB Konseyi, Ürdün'e 500 milyon avro makro finansal yardım sağlanması kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, AB yardımının Ürdün'ün ekonomik istikrarını güçlendireceği, artan iç ve dış sınamalar karşısında ülkenin reform gündemini destekleyeceği ifade edildi.


Mali destekle Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Ürdün'e uzun vadeli krediyi 3 taksit halinde göndereceği kaydedildi.

Destek bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.


Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullarla borçlanıyor.


Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.




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