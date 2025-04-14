AB'den Ürdün'e 500 milyon avro destek

Avrupa Birliği AB Konseyi, Ürdün'e 500 milyon avro makro finansal yardım sağlanması kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, AB yardımının Ürdün'ün ekonomik istikrarını güçlendireceği, artan iç ve dış sınamalar karşısında ülkenin reform gündemini destekleyeceği ifade edildi.