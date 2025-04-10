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AB Ukrayna'ya sağlanacak desteklerde ABD'yi de istiyor

AB Ukrayna'ya sağlanacak desteklerde ABD'yi de istiyor

17:2610/04/2025, الخميس
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da barışın sağlanması halinde bu ülkeye sağlanacak destek ve güvenlik garantileri tartışmaları içerisinde ABD'nin de yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Kallas, Brüksel'deki NATO Karargahında düzenlenen Ukrayna'ya destek için oluşturulan "Gönüllüler Koalisyonu"nun savunma bakanları düzeyindeki toplantısının girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk kez bu yeni oluşum çerçevesinde savunma bakanları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kallas, Ukrayna'ya desteğin artırılması için neler yapılabileceğini ele alacaklarını aktardı.

'Sürekli çalışıyoruz'

Bir basın mensubu, Kallas'a, ABD'nin 11 Nisan'da düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katılmayacağını hatırlatarak ateşkes olması halinde Washington'ın Ukrayna'ya destek sağlaması konusunda iyimser olup olmadığını sordu. Kallas, "Bu konuda sürekli çalışıyoruz. Avrupa'da istikrar ve barışın olması ABD'nin de çıkarınadır çünkü Ukrayna'da olanlar ve bu savaşın nasıl sona ereceği, Asya-Pasifik gibi diğer güvenlik tehditlerini de etkileyecektir." diye konuştu.
ABD'nin sürece dahline ilişkin ise Kallas, "ABD'yi de işin içinde tutmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.


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