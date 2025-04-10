AB Ukrayna'ya sağlanacak desteklerde ABD'yi de istiyor

Bir basın mensubu, Kallas'a, ABD'nin 11 Nisan'da düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katılmayacağını hatırlatarak ateşkes olması halinde Washington'ın Ukrayna'ya destek sağlaması konusunda iyimser olup olmadığını sordu. Kallas, "Bu konuda sürekli çalışıyoruz. Avrupa'da istikrar ve barışın olması ABD'nin de çıkarınadır çünkü Ukrayna'da olanlar ve bu savaşın nasıl sona ereceği, Asya-Pasifik gibi diğer güvenlik tehditlerini de etkileyecektir." diye konuştu.

ABD'nin sürece dahline ilişkin ise Kallas, "ABD'yi de işin içinde tutmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.