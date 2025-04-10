Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı: 12 yaralı

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'ya birçok saldırı düzenledi. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ile güneydeki Mykolaiv kentine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda en az 12 kişi yaralandı. Kiev Askeri İdaresi, Rus İHA'larının hedef aldığı bir depolama tesisinde yangın çıktığını ve saldırılarda birçok binanın hasar gördüğünü bildirdi. Saldırılar, Mykolaiv'de de 9 konut binası ile bir idari bina ve 30 garajda yıkıma yol açtı. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece boyunca fırlattığı 145 İHA'dan 85'inin düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, diğer 49 İHA'nın ise muhtemelen elektronik harp karşı önlemleri nedeniyle hedeflerine ulaşamadığı belirtilirken, 11 İHA'nın akıbeti hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.