ABD’li ataşe karargaha çağrıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’da Rasulayn’da askerlerimizin şehit olmasının ardından ABD’nin askeri ataşesini karargaha çağırdı. Bu arada Rasulayn’da teröristlerin taciz atışında ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından Kocaeli’deki babaevine getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından Sarıtosun son yolculuğuna uğurlandı. YPG/PKK’lı teröristlerce önceki gün yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel de memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

DÜNYA Rasulayn’da 1 şehit