ABD'li bakan Blinken Zelenski ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı, Blinken'in Rusya'nın geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'yı üçüncü kez ziyaret ettiğini söyledi. Zelenski bu ziyareti, saldırganla mücadelede ABD'nin ülkemize ve vatandaşlarına verdiği sarsılmaz desteğin önemli bir tezahürü olarak nitelendirdi” denildi.