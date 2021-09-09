Dünya ABDli bilim insanları ısıya dayanıklı Korona aşısı geliştirdi
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ABD’li bilim insanları ısıya dayanıklı Korona aşısı geliştirdi

Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi’ndeki bilim insanları, oda sıcaklığında etkisini kaybetmeyen, ısıya dayanıklı yeni Covid-19 aşı adayı geliştirdi. Bu aşı adaylarının bileşenlerinin ise bitkilerden veya bakterilerden elde edilen virüsler olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
ABD’li bilim insanları ısıya dayanıklı Korona aşısı geliştirdi ​
San Diego Üniversitesi’nden bilim insanları, soğukta muhafaza edilmesine gerek olmayan yeni Covid-19 aşısı geliştirdi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi’nden bilim insanları, soğukta muhafaza edilmesine gerek olmayan yeni Covid-19 aşı adayları geliştirme sürecinin ilk aşamasında olduklarını duyurdu.

KÜRESEL AŞI DAĞITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Üzerinde çalışılan aşı adaylarının, farelerde, COVID-19'a karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretimini tetiklediği ifade edildi. Bu aşıların insanlar üzerinde güvenliği ve etkinliği kanıtlanırsa ücra bölgelerde yaşayanlar veya finansal kaynak bakımından fakir topluluklar da dahil olmak üzere, küresel aşı dağıtımı açısından önemli yer tutabileceği açıklandı.

Arşiv
Arşiv

Henüz geliştirme aşamasında olan aşılarla ilgili olarak San Diego Üniversitesi Jacobs Mühendislik Okulu’ndaki Nano-immüno Mühendislik Merkezi’nin Direktörü Nicole Steinmetz, “Aşı teknolojimizin heyecan verici yanı, ısı açısından stabil olmasıdır. Bu nedenle düşük sıcaklıklı dondurucular kurmanın veya kamyonların bu dondurucularla dolaşmasının mümkün olmadığı yerlere aşılar kolayca ulaşabilir” dedi.

ÜRETİMLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KOLAY VE UCUZ OLABİLİR

Konuyla ilgilenen bilim insanları, aşının büyük bir avantajı olarak, bitki virüsü ve bakteriyofaj nano-parçacıklarının yüksek sıcaklıklarda son derece stabil olmasının altını çizdi. Sonuç olarak, aşıların soğuk ortamda muhafaza edilmesine gerek kalmadan saklanabileceği ve tedarikinin yapılabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, söz konusu çalışmadaki amacın, Covid-19 aşılarını insanlar için daha erişilebilir hale getirmek olduğunu ifade etti. San Diego Üniversitesi Jacobs Mühendislik Okulu'ndan Nano-mühendislik Profesörü Jon Pokorski, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "En savunmasız insanların evlerini terk etmeleri ve riske maruz kalmaları yerine, posta kutularına mikro yapışkan iğnelerin gönderildiğini hayal edin" dedi. Pokorski’nin ekibi, mikro iğne yapışkanları ve implant teknolojisini geliştirmişti.

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