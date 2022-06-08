Dünya ABDli eski öğretmenden DEAŞ itirafı
AMERİKA

ABD'li eski öğretmenden DEAŞ itirafı

ABD'li bir kadın, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ için tamamı kadınlardan oluşan bir gruba liderlik ettiğini ve aynı zamanda Amerikan topraklarına saldırılar planladığını itiraf etti

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDli eski öğretmenden DEAŞ itirafı
Allison Fluke-Ekren

Allison Fluke-Ekren adlı eski öğretmen terör grubuna destek sağlamakla ilgili bir suçlamayı kabul etti ve 100'den fazla kadın ve kız çocuğunu şiddete karşı eğittiğini kabul etti. Ayrıca bir üniversite ve alışveriş merkezi de dahil olmak üzere ABD topraklarına yönelik saldırıları planladığını da söyledi.

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  • Eski bir biyoloji öğrencisi ve öğretmen olan 42 yaşındaki Fluke-Ekren, 2011'de ABD'den ayrıldı ve Suriye'den önce Libya'da bir terör grubuyla çalıştı. Mısır ve Türkiye'de yaşadıktan sonra ise gruba katılmak için Suriye'ye gitti.

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Yetkililere göre, Fluke- Ekren'in birincil görevi kadın ve çocuklara AK-47 tüfek ve el bombalarından intihar yeleklerine kadar çeşitli silahları kullanmayı öğretmekti.

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Umm Muhammed el-Amriki takma adıyla tanınan Fluke-Ekren, IŞİD savaşçıları tarafından ele geçirildikten sonra Irak'ın Musul kentinde de yaşadı.

ABD'li bir savcıya göre, akrabaları onun bir "ihanet izi" bıraktığını ve 25 Ekim'deki mahkumiyeti sırasında aleyhinde ifadeler verebileceklerini söyledi.

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