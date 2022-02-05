Dünya ABDli generalden Bidena PKKya desteği kes Erdoğanı ziyaret et
AMERİKA

ABD’li generalden Biden’a: PKK’ya desteği kes Erdoğan’ı ziyaret et

Biden’a ABD’den dikkat çekici tavsiyeler geldi. ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Biden’dan YPG/PKK’ya desteği kesip 3 ay içinde Erdoğan’ı Ankara’da ziyaret etmesini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD’li generalden Biden’a: PKK’ya desteği kes Erdoğan’ı ziyaret et ​
Ben Hodges

ABD’li eski generalden Biden’a “YPG/PKK’ya desteği bırak” mesajı. ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD Başkanı Joe Biden’ın terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği desteği bırakması ve en kısa zamanda Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

Joe Biden
Joe Biden

Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı. Doran, Türkiye’nin önemine işaret eden Hodges’a, bu konuda Biden’a tavsiyelerinin ne olacağını sordu. Biden’ın işe YPG/PKK’ya verdiği desteği bırakmakla başlaması gerektiğini vurgulayan Hodges, “Biden gelecek 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara’da ziyaret etmeli” diye konuştu. Hodges, Biden’ın Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de bir Karadeniz stratejisi geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

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