Dünya Ünlü oyuncu Baldwin gözyaşları içinde anlattı Tetiği ben çekmedim
AMERİKA

Ünlü oyuncu Baldwin gözyaşları içinde anlattı: Tetiği ben çekmedim

ABD'de çekilen film esnasında Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili ilk defa röportaj veren aktör Alec Baldwin, gözyaşları içerisinde silahın tetiğini kendisinin çekmediğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABDli oyuncu Baldwin, setteki ölümcül kazada tetiği kendisinin çekmediğini söyledi
Baldwin, George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'deki olaydan sonra ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtti.

New Meksiko eyaletindeki çekimler sırasında yaşanan kazayla ilgili George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem." dedi.

Bugün tamamı yayınlanacak röportajın tanıtım videosunda, gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor." diye konuştu.

Daha önce Amerikan basınına yansıyan haberlerde, aktör Baldwin'in ateşlediği silahın, çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

Baldwin, George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamadı.
Baldwin, George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamadı.

Halls'ın, Baldwin'e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. <br><br><br><br>
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<br>Baldwin filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.
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Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.<br>
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The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı.
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<br>Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.
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<br>Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.<br><br>
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Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. <br><br>
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Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu. <br><br>
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Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.<br>
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Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.<br><br>
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​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında polisin ifadesine göre 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz anda çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi. Baldwin'in polis sorgusundan sonra perişan halde olduğunu gösteren fotoğrafları yayınlandı.

ABD'li aktör Alec Baldwin öldürdüğü kişinin acılı ailesiyle buluştu: Şikayetçi olmasalar da ceza alabilir
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Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in Rust setinde silahların karışması sonucu Halyna Hutchins'in (42) ölümüne neden olmasının yankıları sürüyor. Aynı zamanda Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin, polise verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.<br>
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ABD'li oyuncu ilk fırsatta kuru sıkı sandığı silahla öldürdüğü görüntü yönetmeninin eşi Matt Hutchins ve oğlu ile bir araya geldi.<br>
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İkili birbirine sarılarak güç toplamaya çalıştı.<br>
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Hutchins'in pandemi engeli nedeniyle ABD'ye henüz gidemeyen Ukrayna'daki ailesi ise Baldwin'i suçlamadıklarını açıkladı.<br><br>
Title
Buna rağmen setlerde boş bile olsa hiçbir silahın personele doğrultulmaması gerekiyor. Silah aniden patlamadıysa Alec Baldwin, bu güvenlik kuralını ihlal etmiş sayılıyor. Baldwin, filmin prodüktörleri arasında yer alıyor.<br><br>
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O nedenle 63 yaşındaki oyuncu kazadan sorumlu tutulabilir. Ekipte sendikasız çalışanlar olduğu için de ceza alabilir.<br>
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Ayrıca yakın plan çekimlerde personelin koruyucu giymesi ve bir perdenin arkasında olması gerekiyordu.<br>
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Bu trajik kaza sonrası ABC kanalının polisiye Rookie dizisinde dolu silah kullanımını yasakladı.<br>
Title
Setlerde gerçek silah kullanımının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Çekimlerde yakın plan sahneler için gerçek mermi kullanılabiliyor.<br>
Title
Setlerde gerçek silah kullanımının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Çekimlerde yakın plan sahneler için gerçek mermi kullanılabiliyor.<br>
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ABD'li aktör Alec Baldwin öldürdüğü kişinin acılı ailesiyle buluştu: Şikayetçi olmasalar da ceza alabilir
Amerikalı aktör Alec Baldwin, Rust filminin çekimleri sırasında silahların karışması sonucu ölümüne neden olduğu Halyna Hutchins'in eşi ve oğluyla buluştu. Aile şikayetçi olmasa da 63 yaşındaki oyuncunun ceza alabileceği konuşuluyor.


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