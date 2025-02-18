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ABD'li senatörden İran'a saldırı teklifi: 'Müzakere etmek zaman alır'

ABD'li senatörden İran'a saldırı teklifi: 'Müzakere etmek zaman alır'

10:3318/02/2025, Salı
AA
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Senatör Lindsey Graham.
Senatör Lindsey Graham.

ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in ABD'nin yardımıyla İran'ın nükleer altyapısını vurması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir senatör heyetiyle İsrail'i ziyaret eden Graham, düzenlenen basın toplantısında, İran konusunda iki seçeneğin olduğunu belirtti.

'Askeri yolu tercih ediyorum'

Graham, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ın nükleer programı konusunda çok yakında ne yapılacağına karar vermek zorunda olduğunu söyledi. İzlenecek iki yol olduğunu belirten Graham, "İsrail'in İran'ın nükleer altyapısına kesin bir darbe indirmesine yardımcı olduğumuz askeri yol, birinci yol. Ben bu yolu tercih ediyorum." dedi. Graham, ikinci yolun ise İran ile müzakere ederek nükleer emellerinden vazgeçmesini sağlamak olduğunu ancak bu yolun zaman istediğini ve başarının ne olduğu konusunda kesin tanımlamalar gerektirdiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin ölmesinden korktu

Daha önce ABD Başkanı Trump'ı Orta Doğu'ya asker göndermemesi konusunda uyaran Senatör Graham, bu uyarısını yineleyerek "Senato'da ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi yönünde çok az istek var." demişti. Graham, Gazze'deki Filistinlilerin tehcir edilme planına ilişkin, "Bence Arap ülkeleri farkına vardı. Ortaya atılanlardan daha iyi bir alternatif bulmalıyız." ifadelerini kullanmış, "Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek, İsrail askerlerinin her hafta öldürülmesiyle sonuçlanacaktır." diye konuşmuştu.


#İran
#israil
#nükleer
#Lindsey Graham

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