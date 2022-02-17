Dünya ABDnin beklediği savaş gelmedi 16 Şubatta Rusya Ukraynayı işgal edecek iddiaları boşa çıktı
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ABD’nin beklediği savaş gelmedi: '16 Şubat'ta Rusya Ukrayna'yı işgal edecek iddiaları boşa çıktı

ABD yönetimi, istihbarat servisleri ve Batılı medya kuruluşlarının “16 Şubat’ta Rusya Ukrayna’yı işgal edecek” iddiaları boşa çıktı. ABD Başkanı Biden, sözde işgal saati yaklaşırken “Ulusa Sesleniş” konuşması bile yaptı. Reuters ve CNN de silahların patlaması ihtimaline karşı gece yarısından itibaren Kiev’den canlı bağlantılar yaptı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​ABD’nin beklediği savaş gelmedi: 16 Şubatta Rusya Ukraynayı işgal edecek iddiaları boşa çıktı ​
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Ukrayna krizinde savaş çığırtkanlığı yapan Washington yönetimi ve ABD yayın kuruluşlarının, işgal için belirlediği tarih olan 16 Şubat iddiaları asılsız çıktı. ABD Başkanı, istihbarat servislerinin verdiği sözde işgal saatine yakın “Ulusa Sesleniş” konuşması yaparken, CNN ve Reuters gibi Batı merkezli medya kuruluşları da gece saatlerinde Kiev’e bağlandı.

Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Amerikan CNN ve İngiliz Reuters medyalarının, gece boyunca Kiev’den canlı yayınla “savaşın başlamasını” bekledikleri görüldü
Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Amerikan CNN ve İngiliz Reuters medyalarının, gece boyunca Kiev’den canlı yayınla “savaşın başlamasını” bekledikleri görüldü

ABD merkezli The Sun gazetesi, ABD istihbaratına dayandırdığı haberde, işgalin Ukrayna saati ile gece 03.00’te gerçekleşeceğini iddia etmişti. Gelişme, “ABD kendi yalanına inandı” yorumuna neden oldu. İngiliz The Guardian, zaman ayarlı işgal söylemine son ana kadar bağlı kalan Biden’ın, ABD Başkanlarının kritik dönemler arefesinde yaptığı ulusa sesleniş konuşması yapmasını, Beyaz Saray’ın savaş beklentisine bağladı.

ZAMAN AYARLI KONUŞMA

Analizde Biden’ın, Beyaz Saray’ın Rus işgali beklentilerinin hala yüksek olduğuna inandığını belirten bir gün sonu konuşması yaptığı ve konuşma türünün askeri harekat gibi önemli olayların öncesinde yapılan ulusa sesleniş konuşması olduğu belirtildi. Amerikalılara seslenen Biden, vatandaşlarının olası bir işgalin sancılarını ekonomik düzeyde hissedeceğini fakat Beyaz Saray’ın bu sancıyı minimum düzeyde tutmak için çabaladığını belirtti. Haberde ABD Başkanı’nın konuşmasında Rus halkına seslenmesinin de benzer bir kritik dönem konuşmasının yansıması olduğu kaydedildi.

Joe Biden
Joe Biden

CANLI YAYINLA BEKLEDİLER

İşgal iddiasını son ana kadar takip eden ABD medyası, silahların patlaması ihtimali ile Kiev’den gece boyunca canlı yayın yaptı. CNN kanalı Kiev’den gece yarısı yaptığı canlı bağlantılarla işgal senaryolarını tartıştı. Reuters ise Ukrayna’nın başkenti Kiev’den canlı yayın yaparken, 6 saati aşkın devam eden yayının bir bölümünde SSCB marşı duyuldu.

RUSYA DALGAYA ALDI

16 Şubat iddiasının asılsız çıkması sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, olayla ilgili şaka yollu bir mesaj yayınladı. Zaharova, Telegram paylaşımında, “ABD ve İngiliz medyasından bir ricam var; Bloomberg, New York Times ve The Sun. Acaba bu seneki işgallerimizin takvimini yayınlayabilirler mi? Tatilimi ona göre planlamak istiyorum da” ifadeleri ile ABD basınını dalgaya aldı.

Rusya: Paraları bavulla taşırız

  • Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu. Siluanov, Batı’nın söz konusu adımı atması halinde alternatif yöntemleri değerlendireceklerinin altını çizerek, “Eğer böyle bir önlem alırlarsa, bilgi iletimi için farklı yöntemler deneriz. SPFS gibi ödemeleri bavulla taşırız. Elbette abartıyorum” ifadelerini kullandı. SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014’te SPFS’yi geliştirmeye başlamış, Aralık 2017’de kullanıma açmıştı.

Çekilme görüntüleri yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, yasa dışı ilhak edilen Kırım’da tatbikat yapan askeri birliklerin daimi üslerine dönme görüntüsünü yayınladı. Bakanlığın paylaştığı görüntüde, Kırım’daki poligonlarda tatbikatları tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin Kerç köprüsü üzerinden üslere dönüşü yer aldı. Trenle dönüş yapan birliklere ait zırhlı araç ve tanklar görüntülendi. Dün bakanlık yetkilileri, Kırım’da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıklarını bildirmişti.

Zelenskiy: Somut adım görmüyoruz

  • Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesinde ABD tarafından verilen tank savar silahlarıyla tatbikatlarına devam ederken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus askerlerinin çekildiği iddiaları ile ilgili konuştu. Rusya’nın işgal tehdidinin azalıp azalmadığıyla ilgili soruya Zelenski, “Henüz herhangi bir geri çekilme görmüyoruz. Biz sadece bunu duyduk. Birlikler çekildiğinde bunu herkes görecek. Ama şimdilik, sadece sözler var” dedi.

NATO ihtiyatlı iyimser

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna civarından kuvvetlerini çektiğini görmediklerini, tersine Rus askeri yığınağının sürdüğünü, buna rağmen dün Moskova’dan gelen mesajlar nedeniyle “ihtiyatlı iyimserlik” içinde olduklarını söyledi. Brüksel’deki NATO karargahında NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları ile yaptığı toplantı öncesi konuşan Stoltenberg,” Rusya’nın adımı bir diplomasi mesajıydı ve biz de Rusya ile diplomatik görüşmelere hazırız. Bunları sık sık tekrarladık ama aynı zamanda Rus güçlerinin çekildiğini görmedik. Bu durum diplomatik mesajlarla çelişiyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Birlik Günü
Ukrayna Birlik Günü

“Birlik Günü” kutlandı

  • Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat, başkent Kiev başta olmak üzere ülke çapında “Birlik Günü” olarak kutlandı. Kutlamalara katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, “Bugün hepimizin günü” diye konuştu. Donbas bölgesindeki Kramatorsk şehrinde de pek çok Ukraynalı ellerinde milli bayraklarla Juvileyniy Park’ta Birlik Günü’nü kutlamak için bir araya geldi.

Suud Kralı Selman bin Abdülaziz
Suud Kralı Selman bin Abdülaziz

Krizin kazananı Riyad

Ukrayna üzerinden yaşanan Batı-Rusya gerilimi tüm dünyada başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarında artışı beraberinde getirirken, kazanan taraf Suudi Arabistan oldu. Washington Post gazetesinin haberine göre, Suud Kralı Selman bin Abdülaziz’in tahta çıkmasının ardından ülkenin petrol geliri bu yıl en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrolün varil başına 100 dolara yaklaşması ve Suudi üretiminin yıllık en yüksek ortalamaya ulaşmasıyla Riyad, Kral Selman’ın Ocak 2015’te tahta çıkmasından bu yana hiç olmadığı kadar çok para kazandı. Mevcut trendlere göre, Riyad bu yıl 375 milyar dolar gelir elde edecek. Bu rakam ülke tarihindeki en yüksek ikinci oran olarak tarihe geçti. Suudi Arabistan’ın 2020’de petrolden toplam geliri 145 milyar dolara düşmüştü.

ABD Başkanı: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak
DÜNYA
ABD Başkanı: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak

Biden'dan ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısı: Dünya savaşına yol açabilir
FOTOĞRAF 11
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenerek Rusya'nın artan askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılması çağrısında bulundu.
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Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin \"hızlıca karışabileceği\" konusunda uyarıda bulundu.
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Rusya, sınır bölgesine 100 binden fazla asker yığmasına rağmen, Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları ısrarla reddediyor.
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Ancak Moskova, komşusu Belarus ile birlikte büyük çaplı ortak askeri tatbikatlara başladı. Ukrayna ise Rusya'yı deniz erişimini engellemekle suçladı.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa'nın yıllardır karşılaştığı en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
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NBC News'e konuşan Başkan Biden, \"Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı\" dedi.
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Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, \"Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir\" diye konuştu.
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Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden \"Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız\" dedi.
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Öte yandan dünya liderleri de tırmanan Ukrayna gerilimini azaltabilmek için diplomasi trafiğindeydi.<br><br>Moskova ve Kiev yönetimleri, Perşembe günü geç saatlerde Fransız ve Alman yetkililerle Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin ilk gününde herhangi bir ilerleme sağlayamadıklarını duyurdu.
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İngiliz Başbakan Boris Jonhson ise \"güçlü caydırıcılık\" ve \"sabırla sürdürülecek diplomasi\" ile krizden bir çıkış yolu bulunabileceğini ancak risklerin \"çok yüksek\" olduğunu söyledi.
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Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jeans Stoltenberg ile bir basın toplantısı düzenleyen Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik henüz bir karar almadığını düşündüğünü belirtti ve \"Ancak bu da çok yakın bir zamanda kötü şeyler gerçekleşmeyecek anlamına gelmez\" dedi.
Biden'dan ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısı: Dünya savaşına yol açabilir
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik çağrısının ardından bir kritik uyarı da ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirten ABD lideri, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir. Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar" dedi.

ABD Başkanı Biden: Tahminime göre Rusya Ukrayna konusunda hareket edecek
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