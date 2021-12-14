Dünya ABDnin gizli katliam hücresi
AMERİKA

ABD'nin gizli katliam hücresi

ABD’nin Suriye’de resmi kayıtlardan bile gizlediği katliam birimi ortaya çıktı. 20 kişiden oluştuğu tahmin edilen “Talon Anvil” (Pençe Örs) isimli hücre 2014-2019 arasında insansız hava araçlarıyla sayısız sivil öldürdü. Birimde çalışan eski bir subayın anlattığına göre 50 kişinin bulunduğu binanın bombalanması katliamlardan sadece biri.

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Muhammed Vefa Yürekli Yeni Şafak
​ABDnin gizli katliam hücresi
Hücre hava saldırılarında Hellfire füzeleri ve lazer güdümlü bombalar kullandı.

ABD ordusunun Suriye’de resmi kayıtlarda bile gizlediği hayalet katliam birimi açığa çıktı. New York Times, ismini açıklamadığı üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberle, Suriye’de sayısız sivil katliamının altında imzası bulunan ve en fazla 20 kişiden oluşan “Talon Anvil (Pençe Örs)” isimli birliği ortaya çıkardı.

Pençe Örs, 2014-2019 yılları arasında görev aldı ve Suriye’de sözde DEAŞ’a karşı operasyonlarda, sayısız sivilin yaşamını yitirdiği hava saldırılarını gerçekleştirdi. “Meşru müdafaa” kılıfıyla düzenlenen hava saldırılarında Hellfire füzeleri ve lazer güdümlü bombalarla yüklü ABD yapımı Reaper ve Predatör SİHA’ları kullanıldı. Üst düzey ABD’li yetkililer, istihbarat raporlarına rağmen birimin kanlı saldırılarını görmezden geldi.

Bayalet birim Suriye’de DEAŞ’a karşı düzenlediği saldırılarda 112 bin bomba kullanıldı.
Bayalet birim Suriye’de DEAŞ’a karşı düzenlediği saldırılarda 112 bin bomba kullanıldı.

İSTİHBARAT PKK’DAN

Haberde ABD’nin operasyonel hızı artırmak için böyle bir gizli yapılanmaya başvurduğu kaydedildi. Saldılar için istihbarat toplamak ve siviller ile DEAŞ örgütü üyelerini tasnif etmek, ABD’ye göre istenilen sonucun alınmasını güçleştiriyordu.

Yine hayalet birimde çalışan askerlerin ifadesine göre, saldırılarda çoğu zaman, ABD’nin bölgede eğittiği ve askeri teçhizatla donattığı PKK/YPG unsurlarından alınan istihbarat raporları, sivillerin katledildiği ölümcül saldırılara temel oluşturdu.

Amerikan Predator ve Reaper SiHA’larından atılan 112 bin bomba ile kadın çocuk gözetmeksizin birçok masumu katletti.
Amerikan Predator ve Reaper SiHA’larından atılan 112 bin bomba ile kadın çocuk gözetmeksizin birçok masumu katletti.

112 BİN BOMBA ATILDI

Habere göre, hayalet birimin Suriye’de DEAŞ’a karşı düzenlediği saldırılarda 112 bin bomba kullanıldı. O dönem DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda Pentagon’un “Yüksek rütbeli, katı kuralları olan bir ekip operasyonları yönetiyor” açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen haberde, saldırıların Pençe Örs tarafından düzenlendiği ve bu ekibin düşük rütbeli 20’den az kişiden oluştuğu kaydedildi. 2016-2018 arasında birim içinde çalışan hava istihbarat subaylarından biri, “Pek çok kötü saldırıya imza attılar” ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN’IN 10 KATI

Birimde çalışan eski hava kuvvetleri istihbarat subaylarının ifadelerine göre, içeride 50 kişinin olduğu bir binaya düzenlenen saldırıların emrini Pençe Örs verdi. Suriye’de düzenlenen tüm saldırıların görüntülerinin kaydedildiği belirtilen haberde, birimin yaptığı katliamları gizlemek için SİHA kameralarını saldırıdan başka bir tarafa yönlendirdiği ve kanıtları kararttığı belirtildi.

Pentagon’un Suriye için sınıflandırılmış sivil kayıp verilerini inceleyen bir yetkili, 2018 yılında sivil katliamlarının Afganistan’daki saldırılarda gerçekleşen sivil kayıplara oranla 10 kat fazla olduğunu raporladı.

Hücre çimento fabrikasıydı

  • Pençe Örs’ün Irak’ın Erbil kentinde, ardından Green Village adlı bir konut kompleksinde ve Suriye’nin kuzeyinde bir çimento fabrikasında karargah kurduğu, saldırıları bu bölgelerden yönettiği kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde terör örgütlerine verdiği desteği tescillenen Fransız çimento devi Lafarge’ın, Suriye’nin kuzeyi olarak belirten bölgede (Kobani) bir çimento fabrikası bulunuyordu.
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