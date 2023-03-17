|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD’nin İHA’sı böyle düşürüldü

ABD, Rus savaş uçaklarının MQ-9 tipi İHA’yı düşürme anlarını gösteren video kayıtlarını yayınladı. 42 saniyelik özet görüntülerde Rus Sukhoi SU-27 savaş uçağının, arkadan yaklaştığı ABD insansız hava aracının üzerine jet yakıtı boşalttığı görülüyor.

04:00 . 17/03/2023 Friday
Yeni Şafak
SU-27 savaş jeti ve ABD İHA'sı.

SU-27 savaş jeti ve ABD İHA'sı.

Amerikan ordusunun, bir insansız hava aracının Rus savaş uçaklarının müdahalesi sonrası Karadeniz’e düştüğünü açıklamasının yankıları sürerken, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’ya Rus savaş uçaklarının müdahalesini gösteren 42 saniyelik özet görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Rus Sukhoi SU-27 savaş uçağının, ABD insansız hava aracına yaklaşıp jet yakıtı boşalttığı görülüyor. Videonun bir başka bölümünde ise Rus jeti bir geçiş daha yapıyor. Videonun 29. saniyesinde ise Rus jeti İHA’ya yakın geçiş yaparak zarar veriyor. Öte yandan ABD ve Rusya, İHA enkazına ulaşmak için adeta yarışıyor. CNN, yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya’nın ABD insansız hava aracının bulunduğu yere ulaştığı bildirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, enkazın suyun en az bin 200 metre derinliğinde bir noktada olduğunu, bu yüzden insansız hava aracını kurtarmanın zor olacağını söyledi. CNN’e konuşan Amerikalı yetkililer de İHA denize düşmeden önce ulusal güvenlikle ilgili kritik verilerin silindiğini ve enkazda değerli bir parçanın bulunmadığını kaydettiler.



#ABD
#Rusya
#İHA
#SU-27
#Karadeniz
1 hour ago
default-profile-img
ABD’nin İHA’sı böyle düşürüldü
Çorapla yolculuk yapan çocuğa ayakkabısını verdi
İstanbul'daki ticari plaka sahipleri için yeni dönem: Meslek şartı aranacak
Delta mutasyonu Hindistan'dan Ukrayna’ya sıçradı
Canlı yayında bir deprem daha
Uzungöl'de çığ düştü: 1 ölü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.