ABD’nin İHA’sı böyle düşürüldü

Amerikan ordusunun, bir insansız hava aracının Rus savaş uçaklarının müdahalesi sonrası Karadeniz’e düştüğünü açıklamasının yankıları sürerken, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’ya Rus savaş uçaklarının müdahalesini gösteren 42 saniyelik özet görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Rus Sukhoi SU-27 savaş uçağının, ABD insansız hava aracına yaklaşıp jet yakıtı boşalttığı görülüyor. Videonun bir başka bölümünde ise Rus jeti bir geçiş daha yapıyor. Videonun 29. saniyesinde ise Rus jeti İHA’ya yakın geçiş yaparak zarar veriyor. Öte yandan ABD ve Rusya, İHA enkazına ulaşmak için adeta yarışıyor. CNN, yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya’nın ABD insansız hava aracının bulunduğu yere ulaştığı bildirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, enkazın suyun en az bin 200 metre derinliğinde bir noktada olduğunu, bu yüzden insansız hava aracını kurtarmanın zor olacağını söyledi. CNN’e konuşan Amerikalı yetkililer de İHA denize düşmeden önce ulusal güvenlikle ilgili kritik verilerin silindiğini ve enkazda değerli bir parçanın bulunmadığını kaydettiler.