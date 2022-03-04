ABD'nin Kiev Büyükelçiliği: Rusya'nın nükleer santral saldırısı savaş suçudur.

Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde Zaporijya Nükleer Santrali'ne yaptığı saldırıya tepki gösterildi.
Açıklamada, "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santraline bombardıman düzenlemesi, korku krallığını bir adım öteye taşımıştır." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, savaş suçlarını araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesinin bulunduğu kent olan "Lahey", "Zaporijya" ve "Ukrayna ile Dayanışma" konu etiketleri kullanıldı.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali
Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.
Ülkedeki dört tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.
Santralde gece saatlerinde Rus ve Ukraynalı güçlerin çatışması sonucu yangın çıkması nükleer sızıntı endişelerine yol açmıştı.
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi.
Bölgeden çok sayıda içler acısı görüntüler geliyor.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus saldırılarının ardından ülkenin aldığı son hali öncesi ve sonrası olacak şekilde paylaştı.
Rus birliklerin ülkede oluşturduğu hasar gözler önüne serildi.
Belediye binaları, meydanlar ve parkların son durumu, savaşın boyutunu da gösterdi.<br><br>İŞTE FOTOĞRAFLARLA UKRAYNA'NIN SON HALİ:
Harkov
Kiev
Harkov Belediye Binası
Mıkolayiv
Çernigiv
Harkov
Harkov
Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi
Kiev - Saldırıların 3`üncü gününde bombalanan bir apartman
Kiev - Rusya'nın 2 füzeyle vurduğu televizyon kulesi
Öte yandan Odessa'nın bugün ki görüntüsü ise akıllara 1942'deki halini getirdi. <br><br>1942 - 2022 yıllarındaki Odessa'da benzer manzara.
Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, bölgeden içler acısı görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu yıkım, kentlerin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi. İşte Ukrayna şehirlerinin son hali...
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Rusya ve Çin'in diplomatik ilişkileri son zamanlarda hiç olmadığı kadar iyiydi.<br>
ÇİN 'ASKERİ OPERASYON' DEDİ<br><br>Rusya'yı açık bir şekilde destekleyen Çin, “işgal” tabirinden kaçınarak Rusya’nın saldırısına “özel askeri operasyon” demeyi tercih etti. Ancak savaşta 8. güne girilirken Çin'in söylemleri değişmeye başladı.
Çin Devlet medyası Daily China Rusya'nın başlattığı saldırı için dün ilk kez işgal kelimesini kullandı. Sözcük daha sonra söz konusu haberden kaldırılsa da Twitter hesabında kaldı.
ÇİN TAVRINI DEĞİŞTİRDİ<br><br>SAVAŞ OLDUĞUNU İLAN ETTİLER<br>Çin Dışişişleri Bakanı Wang Yi de saldırının Rusya'nın tanımladığı gibi 'özel bir askeri operasyon' değil 'gerçek bir savaş' olduğunu kabul etti ve ateşkesin gerçekleştirilmesinde arabuluculuk rolü oynamayı teklif etti.<br>
'ÇİN İŞGALDEN HABERDARDI'<br><br>The New York Times Gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin ele geçirdiği istihbarat raporuna göre Çin, savaş kararından haberdardı.<br>
'OLİMPİYATLARIN BİTMESİNİ BEKLE'<br><br>Hatta Çin, Putin'den Ukrayna işgalini Pekin'deki Kış Olimpiyatları sonrasına kadar ertelemesini istedi.<br>
New York Times söz konusu pazarlığın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında mı yoksa üst düzey yetkililer arasında mı yapıldığını belirtmedi.<br>
PEKİN'DEN JET YALANLAMA<br><br>Dünya gündemine bomba gibi düşen iddiaya Pekin cephesinden cevap gecikmedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyui iddiayı temelsiz bir spekülasyon ve Çin'i karalama girişimi olarak reddetti.<br>
PUTİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI<br><br>Putin, pek çok ülkenin boykot ettiği Pekin Kış Olimpiyatlarına katılan nadir liderlerdendi. <br>
Putin ve Xi Jinping olimpiyatların açılış törenine beraber katılmış ve işbirliği mesajı vermişlerdi.
DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA<br><br>Olimpiyatların kapanış töreni 20 Şubat'ta gerçekleşti. <br>
<br>Ertesi gün Putin Ukrayna'da iki ayrılıkçı bölgeyi tanıdı. <br>
Ardından da 24 Şubat'ta, Ukrayna'ya tam ölçekli bir Rus işgali başladı.
Putin'in, işgal konusundaki ilginç zamanlaması gazetenin iddialarını güçlendirir nitelikte olarak yorumlandı.
Çin önceden biliyordu: Ukrayna'nın işgal tarihi için pazarlığa oturdular
The New York Times, Çin'in Rusya saldırısından önceden haberdar olduğunu öne sürdü. İddialara göre Çin, Putin'den Kış Olimpiyatları bitene kadar beklemesini istedi. Pekin haberi anında yalanladı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için seçtiği tarih söz konusu pazarlığı doğrular nitelikte.