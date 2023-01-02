Dünya ABDnin orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS
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ABD'nin orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS

Amerika Birleşik Devleti tarafından yapılan orta menzillik roket sistemi HIMARS 80 km menzile sahip. İlk kez 2010'da Afganistan'da kullanılmıştı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta da gündeme gelen füzelerin Rusya'yı yıpratacak gibi duruyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDnin orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS
ABD yapımı orta menzilli roket sistemi HIMARS

ABD'nin Afganistan'da ve Irak'ta kullandığı HIMARS, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın gidişatını değiştirecek gibi duruyor. M270 çok namlulu roketatar sisteminin modernize edilmiş versiyonu olan HIMARS'ı ABD daha önce Suriye'ye de geçici olarak konuşlandırmıştı.

HIMARS 5 MİLYON DOLAR CİVARINDA

Lockheed Martin tarafından üretilen ABD'nin envanterindeki HIMARS'ların birim fiyatları 5.1 milyon dolar civarında. ABD dışında Ürdün, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Litvanya'da bulunuyor. 227 milimetrelik 6 adet güdümlü füze taşıyan bir pod ile kullanılıyor.

Rusya ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği HIMARS sistemlerini vurdu
FOTOĞRAF 9
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus askeri birliklerinin Ukraynada savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Konaşenkov, bir gün içinde Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Seversk, Nikolayevka, Zaytsevo, Toretsk yerleşim birimlerindeki Ukrayna birliklerini vurduğunu söyledi.
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Rus ordusunun Ukrayna’da taarruzlarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, 200den fazla Ukrayna askerinin ve 11 zırhlı aracın etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.
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TESİSİ VURDUKAA’nın haberine göre; Zaporijya’da ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine servis hizmeti veren bir tesisi yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını bildirdi.Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Zaporijya şehrinde ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine servis hizmeti veren İskra fabrikasındaki tesisleri vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rus hava savunma füze sistemlerinin de Herson bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim biriminde Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü dile getirdi.
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15 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜHerson bölgesinde Belogorka yerleşim birimi yakınlarında toplanan Ukrayna birliklerine Rus hava kuvvetlerinin saldırı düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 15 kadar Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.
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Dnipro bölgesinde Perşotravnevoye yerleşim birimi yakınlarındaki Ukrayna birliklerine yapılan yoğun saldırıda 30dan fazla Ukrayna askerini öldürdüklerini, 502den fazlasını da yaraladıklarını iddia eden Konaşenkov, Zaporijya bölgesindeki operasyonlarda ise 70den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.
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14 İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜZaporijya, Herson, Mıkolayiv, Donetsk bölgelerinde farklı noktalarda 14 insansız hava aracı düşürdüklerini bildiren Konaşenkov, Ukraynaya ait bugüne kadar 294 uçak, 155 helikopter, 1995 insansız hava aracı, 375 hava savunma füze sistemi, 5 bin 28 tank ve zırhlı araç, 839 çok namlulu roketatar, 3 bin 401 obüs ve havan topu, 5 bin 692 özel askeri araç imha edildi. diye konuştu.
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Rusya ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği HIMARS sistemlerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya'da HIMARS çok namlulu roketatarlarına servis hizmeti sağlayan İskra fabrikasındaki tesislerin vurulduğu belirtildi.


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