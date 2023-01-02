ABD'nin orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS

ABD'nin Afganistan'da ve Irak'ta kullandığı HIMARS, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın gidişatını değiştirecek gibi duruyor. M270 çok namlulu roketatar sisteminin modernize edilmiş versiyonu olan HIMARS'ı ABD daha önce Suriye'ye de geçici olarak konuşlandırmıştı.

HIMARS 5 MİLYON DOLAR CİVARINDA

Lockheed Martin tarafından üretilen ABD'nin envanterindeki HIMARS'ların birim fiyatları 5.1 milyon dolar civarında. ABD dışında Ürdün, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Litvanya'da bulunuyor. 227 milimetrelik 6 adet güdümlü füze taşıyan bir pod ile kullanılıyor.