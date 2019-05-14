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Dünya ABDnin Ortadoğudaki askeri planı
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ORTADOĞU

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri planı

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri planı

New York Times gazetesi, ulusal güvenlik yetkililerine dayanarak ABD’nin Ortadoğu’ya 120 bin asker göndermeyi planladığını yazdı. 120 bin asker sayısının ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali sırasındaki asker sayısına yakın olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi DHA
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, bölgede Amerikan çıkarlarını korumaya hazır olduklarını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, bölgede Amerikan çıkarlarını korumaya hazır olduklarını belirtti.

New York Times Gazetesi, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik desteğini yenileme planları çerçevesinde Ortadoğu’ya 120 bin Amerikan askeri gönderme planı yaptıklarını aktardı.
Gazete, adını açıklamadığı Amerikan ulusal güvenlik yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin bu önlemi, İran’ın Amerikan kuvvetlerine saldırması veya nükleer silah programını güçlendirmesi tehdidine karşı alacağı belirtiliyor.
Yetkililer gazeteye, revizyon emrinin Başkan Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’un liderliğindeki ekip tarafından verildiği, ancak herhangi bir toprak işgalinin söz konusu olmayacağını aktardı.
120 bin asker sayısının ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali sırasındaki asker sayısına yakın olduğu belirtiliyor.
Gazete, Başkan Trump’ın asker sayısı veya planın diğer detayları hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin bilinmediğini belirtirken; Trump’ın ‘İran’da bir rejim değişikliği arıyor musunuz?’ sorusuna karşılık ‘’İran’da neler olacağını göreceğiz. Bir şey yapmaya kalkarlarsa bu çok büyük bir hata olur’’ yanıtını hatırlattı.


Bölgede Amerikan çıkarlarını korumak

Bolton bu ayın başında yaptığı uyarıda, ABD’nin İran rejimi ile bir savaş arayışında olmadığını ancak Devrim Muhafızları Ordusu ve İran ordusundan gelecek herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirtmişti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü de gazeteye yaptığı açıklamada, ABD ordusunun İran ile bir savaşa hazırlanmadığını ancak bölgede Amerikan çıkarlarını korumaya hazır olduğunu kaydetti.

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