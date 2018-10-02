Dünya ABDnin tehdidine rağmen Rusya ile Hindistan arasında imzalar atılıyor
ASYA

ABD'nin tehdidine rağmen Rusya ile Hindistan arasında imzalar atılıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Hindistan ziyareti sırasında S-400 anlaşmasını imzalanacağı açıklandı. ABD, Hindistan'ı S-400 alması durumunda yaptırımla tehdit etmişti.

Haber Merkezi DHA
S-400 savunma sistemi
S-400 savunma sistemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan’a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin’in Hindistan’a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı.

Uşakov yaptığı açıklamada, "Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek" dedi ve ekledi:

"Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 'Triumf' füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla.

Hindistan’a S-400 tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı Asya-Pasifik Bölge Sekreter Yardımcısı Randall Schriver, daha önce yaptığı açıklamada Hindistan'ın Rusya'dan silah alması gerçekleşirse Hindistan'a yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirmişti.

ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki geçmiş askeri ilişkileri tanıdığını söylen Schriver, "Gerçekten uzun gelecekte Rusya'nın stratejik partnerlik yapmaya değer bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Ancak Washington, Hindistan için daha umut verici bir ortak" diye konuşmuştu.

Hindistan’a S-400 tehdidi
DÜNYA
Hindistan’a S-400 tehdidi

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