ABD'nin tehdidine rağmen Rusya ile Hindistan arasında imzalar atılıyor

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na McKinsey tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Kılıdaroğlu'nun grup toplantısındaki McKinsey açıklamasına tepki gösterek "Devletin mali bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kasasındadır. Kim kime emanet ediyor. Dönüşüm konusunda bir bilgi alırsınız, yerli ve yabancı kurumlardan da pek çok bilgi alırsınız. Bunu en uygun olarak belirledim dersiniz, politika ortaya koyarsınız. Söylediği şey ortada bir yabancı kuruma maliye ve hazinenin teslim edilmesi gibi bir şey" dedi.