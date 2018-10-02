ABD'nin tehdidine rağmen Rusya ile Hindistan arasında imzalar atılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan’a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin’in Hindistan’a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı.
Uşakov yaptığı açıklamada, "Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek" dedi ve ekledi:
"Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 'Triumf' füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla.
Hindistan’a S-400 tehdidi
ABD Savunma Bakanlığı Asya-Pasifik Bölge Sekreter Yardımcısı Randall Schriver, daha önce yaptığı açıklamada Hindistan'ın Rusya'dan silah alması gerçekleşirse Hindistan'a yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirmişti.
ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki geçmiş askeri ilişkileri tanıdığını söylen Schriver, "Gerçekten uzun gelecekte Rusya'nın stratejik partnerlik yapmaya değer bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Ancak Washington, Hindistan için daha umut verici bir ortak" diye konuşmuştu.