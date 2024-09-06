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Dünya

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalarak düşüş gösterdi. Bu gelişme, enerji piyasalarında arz-talep dengesine ilişkin önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

09:56 - 6/09/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalarak 418 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artarak 379 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.


Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 800 bin varil artışla 219 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.


Petrol üretimi sabit kaldı


ABD'nin günlük ham petrol üretimi 24-30 Ağustos haftasında 13 milyon 300 bin varilde sabit kaldı.


Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 768 bin varil azalarak 5 milyon 792 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 85 bin varil artarak 3 milyon 756 bin varil oldu.


EIA'nın Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek sene ise 13 milyon 690 bin varil olması bekleniyor.




#ABD
#petrol
#ekonomi
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