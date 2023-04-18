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Dünya

Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali öldürüldü

ABD, Orta Doğu ve Avrupa’da terör saldırıları planlamakla sorumlu tutulan DEAŞ elebaşlarından Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi Suriye'de öldürdüklerini açıkladı.

09:38 . 18/04/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada,
“Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Orta Doğu ve Avrupa’da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan DEAŞ elebaşı ve operasyon planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdü.” i
fadelerine yer verildi.

“İstihbarat değerlendirildi”

Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği vurgulanırken, bu saldırının DAEŞ'in yabancı ülke yetkililerini kaçırma komplolarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirmesinin ardından yapıldığı belirtildi.


#DEAŞ
#Suriye
#ABD
#Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali
1 saat önce
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