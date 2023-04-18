Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali öldürüldü

14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü PKK' dememesi üzerine yapılan eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz. Ben terör örgütünün reklamını yapmam." dedi. Terör örgütlerinin reklamını yapmamak için isimlerini kullanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.