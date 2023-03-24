ABD’yi barış korkusu sardı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova’da mevkidaşı Vladimir Putin ile, Ukrayna’daki savaşa ilişkin 12 maddelik barış teklifini görüşmesi, ABD’de Biden yönetimini rahatsız etti. Bloomberg’in haberine göre, iki liderin görüşmesinde Putin’in Çin’in teklifini önemsediğini belirtmesi, Ukrayna krizinde çözüm umutları doğururken, ABD’de endişeye sebep oldu. Rus lider teklife ilişkin, “Çin’in planı savaşı bitirebilir ama Batı ve Kiev barışa hazır değil” değerlendirmesinde bulunmuştu. Şi’nin ziyaretinden hemen önce ise Beyaz Saray, “Şu aşamada ateşkes, işgali kabul demektir” sözleri ile ateşkese sıcak bakmadığını dile getirmişti. Haberde ismini paylaşmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin Çin’in önerisi karşısında köşeye sıkıştırılmaktan endişe duyduğunu belirtti. Washington’ın özellikle uzayan savaştan yorulan ülkelerin, Pekin’in masaya getirdiği 12 maddelik teklife sıcak bakmasından endişe duyduğu belirtildi. Habere göre Çin’in ateşkes teklifi ABD’yi pek çok açıdan köşeye sıkıştırdı. Kanala konuşan yetkili, savaştan etkilenen, ekonomik darboğazdan bıkmış ABD müttefiklerinin de Çin’in planına sıcak bakacak olmasının Beyaz Saray yönetimini endişelendiren başlıca husus olduğunu ifade etti. Yetkili, ABD’nin çekincelerini ortaya koysa bile planın olası kabulü durumunda, “barışa karşı çıkan” ülke konumuna düşeceğini belirtti.