ABD'yi hortum vurdu

ABD’nin orta ve güney kesimlerinde hortum nedeniyle bir kişi ölürken 10 kişinin yaralandığı belirtildi. ABD’nin Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri ve Mississippi eyaletlerini şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Hortum nedeniyle elektrik hatları, ağaçlar, tren vagonları ve araçlar devrilirken, evlerin çatılarının uçtuğu kaydedildi. Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi, yaptığı açıklamada, bir kişinin öldüğünü duyururken Arkansas’ta dört, Kentucky’de dört, Indiana’da da iki kişinin yaralandığını ifade etti.