Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'yi hortum vurdu

ABD'yi hortum vurdu

04:004/04/2025, الجمعة
G: 4/04/2025, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Texas’tan Ohio’ya, Kentucky’den Tennessee’ye kadar 23 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölge için hortum uyarısında bulunulduğu aktarıldı.
Texas’tan Ohio’ya, Kentucky’den Tennessee’ye kadar 23 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölge için hortum uyarısında bulunulduğu aktarıldı.

ABD’nin orta ve güney kesimlerinde hortum nedeniyle bir kişi ölürken 10 kişinin yaralandığı belirtildi. ABD’nin Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri ve Mississippi eyaletlerini şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Hortum nedeniyle elektrik hatları, ağaçlar, tren vagonları ve araçlar devrilirken, evlerin çatılarının uçtuğu kaydedildi. Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi, yaptığı açıklamada, bir kişinin öldüğünü duyururken Arkansas’ta dört, Kentucky’de dört, Indiana’da da iki kişinin yaralandığını ifade etti.


#ABD
#hortum
#yıkım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem: Az önce deprem mi oldu? 4 Nisan son depremler