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Kruvaziyer'de ‘norovirüs' salgını: 240'tan fazla kişi hastalandı

Kruvaziyer'de ‘norovirüs' salgını: 240'tan fazla kişi hastalandı

16:153/04/2025, Perşembe
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Kruvaziyet gemisi 'Queen Mary 2'de 240'tan fazla yolcu ve mürettebatın 'norovirüs'e yakalandığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, gemideki 2 bin 538 yolcudan 224'ünün ve 1232 mürettebat üyesinden 17'sinin hastalığa yakalandığı kaydedildi. CDC yetkilileri, yatakhane ve otel gibi sınırlı alanlarda yayılan 'norovirüsün' küçük bir dozla bile enfeksiyona neden olabildiğini ve çevresel yüzeylerde günlerce hayatta kalabildiğini belirtti.


'Queen Mary 2'de 'norovirüs' nedeniyle ishal ve kusma vakalarının yaygınlaşmasının ardından CDC, gemiyi işleten 'Cunard Line'ın temizlik önlemlerini artırdığını, enfekte yolcuların karantinaya alındığını ve dışkı testleri yapıldığını açıkladı.




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