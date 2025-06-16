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ABD'yi sel vurdu: 5 ölü

ABD'yi sel vurdu: 5 ölü

11:4216/06/2025, Pazartesi
DHA
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ABD
ABD

ABD'nin West Virginia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

West Virginia Valisi Patrick Morrisey, eyalet genelinde etkili olan selde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

Morrisey, bazı binaların sel sebebiyle çöktüğünü de aktardı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) açıklamasında ise ani su baskınları konusunda dikkatli olunması uyarısı yapılarak, selden etkilenen bölgelerde acil durum ilan edildiği belirtildi.




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