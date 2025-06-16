Dünyanın en bulaşıcı hastalığı 10 kişiden 9'unu enfekte ediyor: 'Kalabalıklardan uzak durun' uyarısı

AŞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık hastalıklarına karşı koruma sağlayan MMR aşısının iki doz olarak yapılması, hastalıklara karşı yüzde 99’a varan koruma sunuyor. Bu hastalıklar; menenjit, işitme kaybı ve gebelikte ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.





Aşı olmayan kalabalık bir ortamda sadece bir enfekte kişi bile, dünyanın en bulaşıcı virüsünü yanındaki 10 kişiden 9’una kolaylıkla bulaştırabiliyor.





Dr. Simon Clarke'ın Daily Mail'e yaptığı açıklamaya göre, 1990’larda MMR aşısının otizme neden olduğu yönündeki çürütülmüş yanlış bilgi, birçok ebeveyni endişelendirdi ve buna bağlı olarak aşı yaptıran kişi sayısı azaldı.





Ancak uzmanlar, aşı olmanın, hastalığı risk altındaki gruplara bulaştırma olasılığını azaltmada kritik rol oynadığını vurguluyor.





Prof. Stephen Griffin, kızamığın yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplumun yüzde 92-95 arasında bir aşılanma oranına ulaşılması gerektiğini ancak mevcut oranların bu seviyenin çok altında kaldığını söyledi.





Uzman isim, “Virüsü küçümsemeyin. Genellikle soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlara yol açsa da, pnömoni ve ensefalit gibi ciddi komplikasyonlara ve ölümcül sonuçlara neden olabilir” dedi.





İngiltere’de yılbaşından bu yana 420’den fazla kızamık vakası kayıtlara geçti, ancak raporlama gecikmeleri nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olduğu düşünülüyor. Vakaların üçte ikisi 10 yaş altı çocuklarda görülürken, bu çocukların çoğunun aşısız olduğu ortaya çıktı.





Ulusal veriler, İngiltere’de her beş çocuktan birinin MMR aşısını yaptırmadığını, bazı bölgelerde bu oranın dörtte bire kadar çıktığını gösteriyor.





MMR aşısı genellikle bir yaşında ilk doz, üç yaş dört ayında ikinci doz olarak yapılmakta ancak her yaşta uygulanabiliyor. 1968’den bu yana uygulanan aşı sayesinde İngiltere’de yaklaşık 20 milyon vaka ve 4 bin 500 ölüm önlendiği tahmin ediliyor.





KIZAMIK BELİRTİLERİ

Kızamık genellikle ateş, öksürük, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı belirtileriyle başlıyor, birkaç gün sonra ciltte döküntü gelişiyor. Daha nadir olarak sepsis, pnömoni ve beyin şişmesi gibi ciddi komplikasyonlar da ortaya çıkabiliyor.



