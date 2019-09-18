Afganistan savaşı büyüyor

Afganistan’da dün önce sabah saatlerinde bir mitinge, sonra ise başkent Kabil’de ABD Büyükelçiliği yakınında iki saldırı düzenlendi. Saldırılarda toplam 48 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Saldırıları Taliban üstlendi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin dün sabah saatlerinde katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 26 kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığını söyledi. Saldırıda 22’si sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 42 sivilin yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları, saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani’nin miting alanında olduğunu ve saldırından yara almadan kurtulduğunu aktardı.

KABİL’DE PATLAMA

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında ise 22 kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı, Kabil’in Şah Mesut kavşağıdaki ABD Büyükelçiliği yakınında bulunan Savunma Bakanlığına ait bir askeri kamp önünde patlattığını söyledi. Rahimi, saldırıda 6’sı güvenlik görevlisi 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bir ABD askeri öldürüldü

Öte yandan Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin görevi başında öldürüldüğü belirtildi. Kimliği açıklanmayan askerin, ülkenin hangi bölgesinde, neden hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmadı. Afganistan'da halen 14 bin civarında askeri olan ABD yönetimi, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltmayı planlıyor. Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Talibanla müzakarelere son vermesinin ardından ilk kez bir ABD askeri hayatını kaybetmesi olarak kayda geçti.