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Dünya

Afganistan’da peş peşe iki büyük deprem: Bölge beşik gibi sallanıyor

Afganistan'ın Herat vilayeti 7 Ekim'deki şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5,4 büyüklüğündeki iki depremle yeniden sarsıldı. Deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedildi. Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Seda Ekinci
07:19 . 15/10/2023 Sunday
Yeni Şafak
Afganistan'da 6,3'lük deprem

Afganistan'da 6,3'lük deprem

Afganistan'ın Herat vilayeti 7 Ekim'deki şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5,4 büyüklüğündeki iki depremle yeniden sarsıldı.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünün Herat'ın kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Deprem, yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

USGS, ilk depremden yaklaşık 20 dakika sonra da Herat'ın 27 kilometre kuzeyinde 5,4 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha olduğunu duyurdu.


Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde olan depremin ardından henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi.


Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.


İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde 11 Ekim'de de 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.


Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.




#deprem
#Afganistan
#yıkım
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