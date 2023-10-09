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Dünya

Afganistan depremle yıkıldı: Ölü sayısı 2 bini aştı

Afganistan'ın Herat vilayetinde cumartesi meydana gelen en büyüğü 6,3 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Bin 320 evin yıkıldığı depremlerde, 9 bin 240 kişinin yaralandığı, enkaz altında yüzlerce kişinin olduğu bildirildi.

04:00 . 9/10/2023 Monday
Yeni Şafak
Afganistan.

Afganistan.

Afganistan’ı vuran depremde bilanço her geçen saat ağırlaşırken, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunuldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, dün Afganistan’ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00’den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.


1320 ev yıkıldı

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, yaptığı basın açıklamasında depremler nedeniyle 2 bin 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 240 kişinin yaralandığını söyledi. Kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin 13 köyünde olduğu bilgisini paylaşan Saik, depremlerde 1320 evin de yıkıldığını ifade etti.


Acil yardım çağrısı

Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Abdul Wahid Rayan da depremlerde yaklaşık 6 köyün yerle bir olduğunu, 2 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin enkaz altında olduğunu belirtti. Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak acil şekilde ilaç ve gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.





#Afganistan
#Deprem
#Afet
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