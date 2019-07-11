Afrin'de patlama: 8 ölü 35 yaralı

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En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.