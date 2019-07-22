Dünya Afrinde tarihe vefa
ORTADOĞU

Afrin’de tarihe vefa

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’yla teröristlerden temizlediği Afrin’deki tarihi eserleri ayağa kaldırıyor. Restorasyonu yapılacak ilk eser Nebi Huri Türbesi ve Camisi olacak. Türbe terör örgütü DEAŞ tarafından yıkılmıştı. PYD/PKK roketiyle minaresi hasar gören Ömer Bin Hattab Camisi de eski haline kavuşacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Nebi Huri Türbesi ve Camisi - Ömer Bin Hattab Camisi
Nebi Huri Türbesi ve Camisi - Ömer Bin Hattab Camisi

Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Afrin’de tarihi yapılan bir bir onarılıyor. Terör örgütünün yakıp yıktığı kültürel varlıkları koruma altına alan Türkiye, bu eserlerin tamiri için harekete geçti. Bölgede onarımı yapılacak ilk eser Nebi Huri Türbe ve Camii. Hz. Davud’un komutanlarından birine ait olduğu bilinen türbeyi teröristler talan etmişti. Yine terör örgütleri tarafından vurulan Ömer Bin Hattap Camii de restore edilecek. Çalışmaları Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü yürütüyor. Nebi Huri Camii’nin 3 bin yıllık geçmişi olduğu belirtiliyor. DEAŞ’lı teröristlerin yağmaladığı türbe, bölgeyi işgal eden PKK’lılar tarafından ziyarete kapatılmıştı. Tarihi türbe ve cami, Türkiye tarafından onarıldıktan sonra yeniden ziyarete açılacak. Afrin’de hasarlı durumdaki diğer yapı ise Ömer Bin Hattab Camii. PKK’lı teröristler 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı kaydedilen caminin minaresini roketle hedef alarak tahrip etmişti. Bu yapının onarılması için de hazırlıklar yapılıyor. Kültür varlıklarını koruma çalışmaları Afrin’de olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesinde de devam ediyor. Bölgenin en güneyindeki Bab ilçesinde Selçuklu döneminde yapılan ve DEAŞ’ın bombalarıyla tahrip olan tarihi Ulu Camii’nin restorasyonu sürüyor. Cami 2 ay içerisinde eski haline kavuşacak.

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