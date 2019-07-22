Afrin’de tarihe vefa

Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Afrin’de tarihi yapılan bir bir onarılıyor. Terör örgütünün yakıp yıktığı kültürel varlıkları koruma altına alan Türkiye, bu eserlerin tamiri için harekete geçti. Bölgede onarımı yapılacak ilk eser Nebi Huri Türbe ve Camii. Hz. Davud’un komutanlarından birine ait olduğu bilinen türbeyi teröristler talan etmişti. Yine terör örgütleri tarafından vurulan Ömer Bin Hattap Camii de restore edilecek. Çalışmaları Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü yürütüyor. Nebi Huri Camii’nin 3 bin yıllık geçmişi olduğu belirtiliyor. DEAŞ’lı teröristlerin yağmaladığı türbe, bölgeyi işgal eden PKK’lılar tarafından ziyarete kapatılmıştı. Tarihi türbe ve cami, Türkiye tarafından onarıldıktan sonra yeniden ziyarete açılacak. Afrin’de hasarlı durumdaki diğer yapı ise Ömer Bin Hattab Camii. PKK’lı teröristler 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı kaydedilen caminin minaresini roketle hedef alarak tahrip etmişti. Bu yapının onarılması için de hazırlıklar yapılıyor. Kültür varlıklarını koruma çalışmaları Afrin’de olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesinde de devam ediyor. Bölgenin en güneyindeki Bab ilçesinde Selçuklu döneminde yapılan ve DEAŞ’ın bombalarıyla tahrip olan tarihi Ulu Camii’nin restorasyonu sürüyor. Cami 2 ay içerisinde eski haline kavuşacak.

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