Rusya'nın işgali altındaki Kırım Yarımadası ile Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesini ayıran stratejik öneme sahip Kerç Boğazı'nda üç hafta önce meydana gelen petrol sızıntısı, gün geçtikçe büyüyen bir çevre krizine dönüştü. Bölgede faaliyet gösteren Delfa Yunus Kurtarma ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamalara göre, yaşanan felaket sonrası en az 32 yunusun öldüğü, toplamda ise 61 deniz memelisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Uzmanlar: Ölüm nedeni yüksek olasılıkla petrol

Euronews’in aktardığı bilgilere göre, Delfa Merkezi yetkilileri, Telegram üzerinden yaptıkları duyuruda, ölümlerin büyük olasılıkla akaryakıt sızıntısına bağlı olarak gerçekleştiğini ifade etti. Açıklamada, "Cesetlerin durumları incelendiğinde, bu canlıların önemli bir kısmının sızıntının ilk 10 günü içerisinde öldüğü anlaşılıyor" denildi. Yetkililer, ölen yunusların çoğunun, nesli tükenme tehlikesi altındaki Azov türüne ait olduğunu da vurguladı.

Sivastopol kıyılarında mazot kalıntıları bulundu

Petrol sızıntısı sonrası, Rusya tarafından atanan Kırım yetkilileri, Sivastopol kıyılarında petrol izlerine rastlanmasının ardından bölgesel acil durum ilan etti. Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev, dört ayrı plajda mazot kalıntılarının tespit edildiğini ve temizlik çalışmalarının gönüllülerin katılımıyla sürdürüldüğünü açıkladı.

Krasnodar'da sızıntının boyutu büyüyor

Kerç Boğazı'ndaki kriz yalnızca Kırım ile sınırlı kalmadı. Krasnodar bölgesinde bir tankerin karaya oturması, diğerinin ise hasar görmesiyle başlayan sızıntının kıyı şeridine doğru yayılması büyük bir çevre tehdidine yol açtı. Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, yürütülen temizlik operasyonlarında 7 bin kişinin görev aldığını belirterek, bugüne kadar 96 bin tondan fazla kirli kum ve toprağın bölgeden çıkarıldığını duyurdu.

Çevre Bakanlığı: 200 bin ton mazot doğaya karıştı

Rusya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sızıntının etkisinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğu belirtildi. Bakanlık, Aralık ayı sonu itibarıyla doğaya karışan ağır mazot miktarının 200 bin tonu bulabileceğini bildirdi. Bu rakam, Rusya tarihinde yaşanan en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kayda geçebilir.





Putin: Bu bir çevresel felakettir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de gelişmeler sonrası bir açıklama yaparak, yaşananları "ekolojik bir felaket" olarak tanımladı. Ancak bu açıklama, özellikle Ukrayna cephesinde yetersiz bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak, yaşanan trajedinin boyutlarına dikkat çekerek, Rus tankerlerine yönelik uluslararası yaptırımların genişletilmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna: Yaptırımlar genişletilmeli

Podolyak, Rusya'nın çevre güvenliğini ihmal ettiğini ve sızıntının yalnızca deniz canlıları değil, tüm Karadeniz ekosistemi üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu belirtti. Ukraynalı yetkili, dünya kamuoyunu daha sert önlemler almaya davet etti.

Boğaz, hem çevresel hem stratejik öneme sahip

Kerç Boğazı, Azak Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ve jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan bir geçiş noktası. 2014 yılında Kırım'ı ilhak eden Rusya için hayati önemde olan bu bölge, aynı zamanda Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların da sıcak bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sızıntının sadece çevresel değil, bölgesel istikrar açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.





Uzmanlardan uzun vadeli uyarı

Deniz biyologları ve çevre bilimcileri, sızıntının kısa vadede temizlenmesinin mümkün olmadığını ve deniz yaşamında geri dönüşü olmayan kayıplara yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bölgede gözlemlenen ilk ölümlerinin buzdağının yalnızca görünen kısmı olabileceği ve ekolojik etkinin zamanla daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuluyor.















