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Alman basını Eurofighter ihracatının durmasının sebebi olarak İmamoğlu'nu gösterdi

Alman basını Eurofighter ihracatının durmasının sebebi olarak İmamoğlu'nu gösterdi

09:2718/04/2025, Cuma
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Eurofighter
Eurofighter

Alman hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışını durdurma kararının, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla bağlantılı olduğu iddiası Alman basınında yer aldı.

Türkiye'ye ulaşması beklenen savaş uçakları,
Almanya
engeline takıldı.

İngiltere
’nin destek verdiği 36 adet Eurofighter savaş uçağının Ankara’ya satışı, Berlin’in vetosuna takıldı.

Almanya'nın ihracat iznini durdurma kararının arkasında ise siyasi bir gerekçe olduğu iddia ediliyor.



Vetonun sebebi İmamoğlu


Alman Handelsblatt gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bu kararın arkasında,
Ekrem İmamoğlu
'nun yolsuzluk suçundan tutuklu bulunması yatıyor.

Alman hükümeti, İmamoğlu'nun tutuklanmasını,
"Türk demokrasisine bir saldırı"
olarak niteliyor.


#Almanya
#İngiltere
#Ekrem İmamoğlu
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