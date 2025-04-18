Almanya’daki terör eyleminde Rusya izi

Ukrayna savaşının etkilerinin yoğun hissedildiği Almanya’da Rusya kaynaklı olduğu belirtilen “terör ve sabotaj” eylemleri de gündemde. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında, Kur’an’a karşı eylemleriyle tanınan İslam düşmanı Michael Stürzenberger’e saldırırken polis memuru Rouven Laur’u bıçaklayıp öldüren Afganlı Suleiman A.’nın yargılandığı dava sürüyor. Son oturumda hakim, Afganlı sanığın azmettiricilerinin Rusya gizli servisi elemanları olduğuna dair bulgular olduğunu bildirdi. Mahkeme sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi Başkanı, Eyalet Kriminal Dairesi ve Federal Savcılık, suç öncesinde Alman istihbaratı tarafından elde edilen bulguların mahkemeye sunulmasını talep etti.

Alman güvenlik birimlerinin araştırmalarına göre ise saldırı Rus Telegram kanalında planlandı ve onaylandı. Suleiman A. mart ayı sonunda verdiği son ifadesinde Telegram mesajlarında sohbet arkadaşı olan bir tür “alim” ile “polis memurlarını öldürmekten” bahsettiğini kabul etti. Ancak Alman güvenlik makamları, kendisini “OR” takma adıyla nitelendiren bu kişinin kimliğini tespit edemedi. Alman makamları askeri kışlaların su şebekeleri, demir yolu hatları, elektrik ve internet sistemlerini hedef alan sabotajlarla, yapılan kundaklamaların ardında Rusya gizli servislerinin olduğuna dair ellerinde bulgular olduğunu ifade ediyor. İngiliz The Telegraph da Mannheim terör eylemine ilişkin bir haberinde Rusya’nın Almanya’da sığınmacılar arasında “ruhsal sağlığı bozuk olan, şiddet yanlısı kişileri sabotaj ve suikastlara azmettiren bir yapı kurduğu”nu yazdı. Alman milletvekili Roderich Kiesewetter’e göre de Rusya savaşı yaymak ve Almanya’yı istikrarsızlaştırmak için Almanya’da gölge savaş sürdürüyor.