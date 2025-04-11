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Sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı

12:1111/04/2025, Cuma
DHA
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Sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı.
Sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı.

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü. Sosyal medyada PKK/KCK, PYD/YPG, THKP/C, DHKP/C, MLKP silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 10 şüpheliye yönelik bu sabah, operasyon yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen evlere gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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