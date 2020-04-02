Dünya Almanyada 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı
KORONAVİRÜS

Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Almanya’dan da kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede 2 bin 300 doktor ve hemşireye koronavirüs bulaştığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya'da 2 bin 300 sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı bildirildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin, Robert Koch Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberinde, ülkede 2 bin 300 doktor ve hemşireye Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

Haberde, durumu ağır olan hastalar için bunun sıkıntılara yol açabileceği vurgulandı.

  • Enfekte olan sağlık personelinin hastanelerde görev yaptığı belirtilerek, bu kişilerin özel muayenehaneler, laboratuvar ile yaşlı bakımevlerinde çalışmadıkları aktarıldı.

Almanya'da eyalet sağlık bakanlıkları ve John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19'a enfekte olanların sayısı 84 bin 415'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1090'a yükseldi.

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