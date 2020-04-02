Dünya Almanyada bomba alarmı Koronavirüs tedavisi gören hastalar yoğun bakımdan tahliye edildi
KORONAVİRÜS

Almanya’da bomba alarmı: Koronavirüs tedavisi gören hastalar yoğun bakımdan tahliye edildi

Almanya’nın Bonn kentindeki Bonn Üniversite Hastanesi’nde yapılan inşaat sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Koronavirüslü hastaların da bulunduğu hastanedeki tahliye işlemleri tamamlanırken; bombanın bugün imha edileceği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs hastanesi güvenlik çemberine alındı.
Koronavirüs hastanesi güvenlik çemberine alındı.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya bölgesindeki Bonn kentinde bulunan Bonn Üniversite Hastanesi arazisinde yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu.

69’U YOĞUN BAKIMDAN, 213 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Alman medyası, 69’u yoğun bakımdan olmak üzere 213 hastanın hastaneden tahliye edildiğini duyurdu.

  • Tahliye edilen hastaların arasında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğu ifade edilirken; bombanın bulunduğu noktaya 500 metre mesafede oturanların bir bölümünün de evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı açıklandı.

Bombanın imha çalışmalarının yerel saatle 16.00 sıralarında tamamlanması bekleniyor.

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