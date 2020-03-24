Dünya Almanyada dehşete düşüren uyarılar Korku filmi gibi görünen her şey kısa sürede gerçekleşebilir ve 280 bin insan ölebilir
KORONAVİRÜS

Almanya'da dehşete düşüren uyarılar: Korku filmi gibi görünen her şey kısa sürede gerçekleşebilir ve 280 bin insan ölebilir

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken uzmanlara göre Almanya’yı zor günler bekliyor. Nüfusun yüzde 60-70'inin enfekte olması durumunda en az 278.000 ölü öngörülüyor. 28 bin yoğun bakım ünitesi neredeyse tamamen dolu. Hayati işlemler için yeterli anestezi yok. Halihazırda bakıma muhtaç 200.000 hasta, yakında kaderlerine terk edilebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz hafta Almanya'da yoğun bakım yataklarının halihazırda yüzde 80 doluluğa ulaştığı açıklanmıştı.
Geçtiğimiz hafta Almanya'da yoğun bakım yataklarının halihazırda yüzde 80 doluluğa ulaştığı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün salgının patlak vermesinden kısa bir süre sonra nüfusun yüzde 60 ila 70'inin enfekte olabileceğini dile getirmişti. Şu anki durum Almanya için tablonun pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor.

Çeyrek milyon insan hayatını kaybedebilir

Berlin'de doktor Christian Drosten'e göre, uzun vadede çeyrek milyon insan korona virüsünden ölebilir. TRT Deutsch'nin haberine göre uzmanlar, enfeksiyonlarda sürekli bir artış söz konusu olursa kritik aşamalara gelinebilir uyarısında bulunuyorlar.

ZDF spikeri koronavirüs verilerini paylaştı: Alman nüfusunun 3'te 2'si enfekte olacak ve hastalanacak
OYNAT
ZDF spikeri koronavirüs verilerini paylaştı: Alman nüfusunun 3'te 2'si enfekte olacak ve hastalanacak
Almanya'da yayın yapan ZDF kanalının ana haber spikeri Claus Kleber, önceki gün koronavirüsün önlenemez bir şekilde yayılacağına işaret eden verileri paylaştı. Kleber, uzmanların eldeki verilerden yola çıkarak vardığı sonuçları infografik üzerinden izleyicilere aktardı: “Bütün bu yaşananlar sonrasında anlaşılması gereken şudur. Artık mesele insanlarda virüsün yayılmasını engelleme değildir. Bu küresel bir salgındır ve artık durdurulamaz. Uzmanlar eldeki verilerden yola çıkarak şu sonuca varmaktadırlar. Alman nüfusunun 3'te 2'si virüsle enfekte olacak ve hastalanacaktır. Hastaların yüzde 80'ni hastalığı çok hafif veya hafif geçirecek. Yüzde 20'si tıbbi yardıma ihtiyaç duyacak, ve yüzde 6'sı yoğun bakımda tedavi edilecektir. Yüzde 6 çok değilmiş gibi gelse de bir milyondan fazla insan anlamına gelmektedir. Eğer şimdi virüsün doğal katlanarak yayılma hızına karşı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı yüklenme nedeniyle çökecektir. Her şey bu eğrinin zamana yayılmasına, yani virüsün yayılma hızının yıl içinde geniş bir zaman dilimine dağıtılmasına bağlıdır. Böylelikle yine aynı sayıda kişi hasta olacak ama aynı anda değil, yavaş yavaş ve durum sakinleşecek. Herkes modern tıbbın imkanlarından en üst düzeyde istifade edebilecektir. Bu şu anki ana hedef, başlangıçta mümkün olduğunca az sayıda kişinin bu virüsü kapmasıdır. Bu yüzden el yıkama, mesafeyi koruma ve parti yapmamak, evde kalmak gibi küçük şeyler hayati önem taşımaktadır. Sadece kendiniz için değil, aynı zamanda özellikle hasta, yaşlı ve zayıflar için.'

Ülke çapındaki hastaneler üst sınıra ulaşmış durumda

Almanya'daki koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu yüzden yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı oldukça fazla. Ülke çapındaki hastaneler üst sınırlarına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Alman Hastane Derneği Başkanı Gerald Gaß, yoğun bakım yataklarının halihazırda yüzde 80 doluluğa ulaştığını açıklamıştı.

  • Yoğun tıp eğitimi almış personele ek olarak, normal hemşirelik personelinde de büyük eksiklik var. Üstelik Doğu Avrupa ülkelerinden ülkeye gelmiş olan hemşireler de koronavirüsün yayılması nedeniyle Almanya'yı terk ediyor.

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