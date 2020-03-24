Almanya'da dehşete düşüren uyarılar: Korku filmi gibi görünen her şey kısa sürede gerçekleşebilir ve 280 bin insan ölebilir
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken uzmanlara göre Almanya’yı zor günler bekliyor. Nüfusun yüzde 60-70'inin enfekte olması durumunda en az 278.000 ölü öngörülüyor. 28 bin yoğun bakım ünitesi neredeyse tamamen dolu. Hayati işlemler için yeterli anestezi yok. Halihazırda bakıma muhtaç 200.000 hasta, yakında kaderlerine terk edilebilir.
Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün salgının patlak vermesinden kısa bir süre sonra nüfusun yüzde 60 ila 70'inin enfekte olabileceğini dile getirmişti. Şu anki durum Almanya için tablonun pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor.
Çeyrek milyon insan hayatını kaybedebilir
Berlin'de doktor Christian Drosten'e göre, uzun vadede çeyrek milyon insan korona virüsünden ölebilir. TRT Deutsch'nin haberine göre uzmanlar, enfeksiyonlarda sürekli bir artış söz konusu olursa kritik aşamalara gelinebilir uyarısında bulunuyorlar.
Ülke çapındaki hastaneler üst sınıra ulaşmış durumda
Almanya'daki koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu yüzden yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı oldukça fazla. Ülke çapındaki hastaneler üst sınırlarına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Alman Hastane Derneği Başkanı Gerald Gaß, yoğun bakım yataklarının halihazırda yüzde 80 doluluğa ulaştığını açıklamıştı.
Yoğun tıp eğitimi almış personele ek olarak, normal hemşirelik personelinde de büyük eksiklik var. Üstelik Doğu Avrupa ülkelerinden ülkeye gelmiş olan hemşireler de koronavirüsün yayılması nedeniyle Almanya'yı terk ediyor.