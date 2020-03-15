Dünya Almanyada koronavirüs nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak
KORONAVİRÜS

Almanya'da koronavirüs nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Almanya'daki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Genel merkezi Köln'de bulunan DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgının toplumu tehdit edecek bir boyuta ulaşması, Federal Hükümetin tavsiye ve telkinleri sonucu yeni birtakım tedbirler alınması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Bu süreçte camiler bireysel ibadete açık olacak

  • Açıklamada, "Teşkilatımıza bağlı camilerimizde, bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmamasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir. Bununla birlikte bu süreçte, şimdilik gerekli hijyen ve dezenfeksiyon şartları yerine getirilmesi kaydıyla, camilerimiz bireysel ibadete açık tutulacaktır." ifadesi yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu bir kul hakkıdır
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu bir kul hakkıdır

Önlemler sıkılaştırılıyor

Almanya’da virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler arttırılıyor.

Schleswig-Holstein eyaleti, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi’nde bulunan ve idaresi eyalete bağlı Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn adaları ile Nordstrand Yarımadası'nı turistler için kapattığını açıkladı.

Hamburg eyaleti, katılımcı sayısına bakılmaksızın tüm etkinliklerin ve toplantıların yapılmasını yasakladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanlığı: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir

Başkent Berlin’de 50’nin üstünde katılımcısı olan tüm etkinlikler yasaklanırken; 50’nin altındaki etkinlikler için de katılımcı listesinin tutulması zorunlu kılındı.

Berlin’de hastane ziyaretleri de sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 16 yaş altı ve ağır hastalar dışındakilerin ziyaretçi kabul etmesi yasaklandı. Bu gruplardaki hastalar, günde 1 saat bir ziyaretçi kabul edebilecek.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede görülen vaka sayısı 4 bin 838, virüsten ölenlerin sayısı ise 12 oldu.

Dönen herkes karantinaya!

Dönen herkes karantinaya!

Türkiye'den çok önemli koronavirüs kararları
3 bin 590 yeni vaka 368 ölüm!

3 bin 590 yeni vaka 368 ölüm!

Avrupa'nın tam ortasında büyük trajedi
Sessiz derbidegol yok

Sessiz derbide
gol yok

​​G.Saray sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
15 dakikada<br>tespit ediyor

15 dakikada
tespit ediyor

Yeni test kitinden koronavirüse hızlı teşhis.
Betonda yatan <br>çocuklar gördük

Betonda yatan
çocuklar gördük

​Fatih Boran ve Turan Ekmekçi'nin iyilik öyküsü yenisafak.com'da.
5 kişi hastaneye nakledildi

5 kişi hastaneye nakledildi

​Ankara Valisi Şahin umreden dönenlerle ilgili açıklamada bulundu.
Lider değişmedi

Lider değişmedi

Zirvedeki maçtan beraberlik çıktı.
Dönüşler erkene alındı

Dönüşler erkene alındı

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Umreden gelenler<br>yurtlara yerleştirildi

Umreden gelenler
yurtlara yerleştirildi

10 bin vatandaş öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.
İspanya'da en yüksek artış

İspanya'da en yüksek artış

Ölen ve vaka sayısında büyük artış.
Grup toplantıları iptal

Grup toplantıları iptal

Siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.
'Kanuni' Türkiye'de

'Kanuni' Türkiye'de

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez müjdeyi verdi.
Osmaniye'de deprem

Osmaniye'de deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
İran'da bilanço ağırlaşıyor

İran'da bilanço ağırlaşıyor

Koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek yükseliyor.
Gece kulüpleri kapatılmalı

Gece kulüpleri kapatılmalı

Avrupa'dan gelenler 14 gün kuralına uymuyor.
Ayrı odalara yerleştirildiler

Ayrı odalara yerleştirildiler

Bakan Koca'dan karantinadaki 10 bin kişiye ilgili açıklama.
Türk rehberleri anlattı

Türk rehberleri anlattı

​KKTC'de karantinaya alınan oteldeki son durum.
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 288'e yükseldi
Dünya

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 288'e yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.
Ankara Valisi Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz 1700 kişiyi bekliyoruz
Gündem

Ankara Valisi Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz 1700 kişiyi bekliyoruz

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Karantinaya alınmaları hasta oldukları anlamına gelmiyor. Bin 800 kişiyi misafir ediyoruz, bin 700 kişiyi bekliyoruz" dedi. Şahin, "Koronavirüs belirtisi gösterenler hangi hastanede?" sorusuna, "Zekai Tahir Burak Hastanesine aldık. Bunlar 5 kişi" yanıtını verdi.
Esra Elönü'nün vefat eden babası Şaban Elönü’nün Adli Tıp Raporu: Koronavirüs değil doğal ölüm
Hayat

Esra Elönü'nün vefat eden babası Şaban Elönü’nün Adli Tıp Raporu: Koronavirüs değil doğal ölüm

Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü (63) Umreden döndükten bir gün sonra evinde hayatını kaybetti. Umreden geldikten sonra kendisini evinde 14 gün karantinaya alan Elönü’nün Pazar sabahı yatağında vefat ettiği anlaşıldı. Aile üyeleri Şaban Elönü’nün ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna başvurdu. Ali Tıp, Şaban Elönü’den alınan örnekleri tetkik etti ve ölüm sebebinin sosyal medyada da iddia edildiği gibi Koronavirüsten olmadığını belirledi. Yeni Şafak’ın elde ettiği Adli Tıp raporunda Şaban Elönü’nün ölüm şekli “bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)” olarak ifade edildi. Esra Elönü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs şüphesiyle ilgili çok soru aldığını ancak babasının test sonucunun negatif olduğunu belirtti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.