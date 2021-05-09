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Dünya Almanyada Türk vatandaşına polis şiddeti Biber gazı sıkıp parmağını kırdılar
AVRUPA

Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti: Biber gazı sıkıp parmağını kırdılar

Almanya’da binlerce kişi ülkedeki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek için sokaklara dökülürken, polis şiddeti olayına bir yenisi daha eklendi. Almanya’nın Aalen kentinde trafik kazasında yaralanan kızının yardımına koşmaya çalışan Türk baba polis şiddetine maruz kaldı. Biber gazı sıkılıp gördüğü şiddet sonrası parmağı kırılan Mehmet Gündoğan hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Almanyada Türk vatandaşına polis şiddeti: Biber gazı sıkıp parmağını kırdılar
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale.

Almanya'nın Aalen şehrinde bir otomobilin çarpması sonucu Şirin Gündoğan (12) yaralandı. Otomobilin altında kalan Gündoğan'ın yardımına koşmaya çalışan baba Mehmet Gündoğan polisler tarafından engellendi. Kızının sağlık durumunu öğrenmek için polis engelinden kurtulmaya çalışan babaya polis biber gazı ile müdahale etti. O anlar amatör kamera ile an be an kaydedildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, ÇOCUĞUM YOĞUN BAKIMDA"

Biber gazından etkilenen ve hastanede tedavi gören Mehmet Gündoğan yaptığı açıklamada, “Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm ve kötüyüm. Çocuğum hala hastanede yoğun bakımda yatıyor" dedi.

Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale

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"POLİSLER ÜZERİME ÇULLANDI"

Yaşadığı olayı anlatan Gündoğan, "Sesleri duyunca dışarı çıktım. Bir baktım kızımın bisikleti yerde, ayakkabıları yerde. Koştum kızımın yanına, o sırada polisler beni engelledi. Bana daldılar, yumruk savurmaya çalıştılar. Beş veya altı kişi üzerime çullandı. Parmağım kırıldı, biber gazı sıktılar. Sakin bir konuşmak varken hepsi üzerimize çullandı. Burada olduğumuz için zaten bizi sevmiyorlar." diye konuştu.

Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale

POLİS MÜDAHALESİNE ANLAM VEREMEDİLER

Gündoğan’ın yaşadığı olayı kaydeden arkadaşı Mehmet Daştan da yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz tamirhanede otururken birden bire siren sesi duyduk ve ambülansları gördük. Normal bir trafik kazası sandık. Mehmet dışarı çıktı, Bağırma sesi gelince bende dışarı çıkmak istedim, merdivenlerden indim, baktım polisler arkadaşımı darp ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale

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Polislerin neden bu kadar tepki verdiklerini hala anlamadığını belirten, Mehmet Daştan, " Acılı bir baba yerde yatan tek kızını gördü, yanına gitmek istedi, iyi olduğunu bilmek istedi, kızının yalnız olmadığını hissettirmek istedi. Zaten babasının orada olay çıkacak bir neden yok. Biz polisin bize bilgi vermesini bekledik” dedi.

Mehmet Gündoğan
Mehmet Gündoğan

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATIYORLAR

Daştan, olay anına ait çekilen görüntülere el konulduğunu ifade ederek, Alman polisler tarafından uğradıkları haksızlığa karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını kaydetti.

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Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş insanı Emre Tümsek'i işyerinin önünde darp etti.

Görüntülerde Alman polisi tarafından elleri bağlanarak, ters kelepçe ile yere yatırılan Tümsek'in nefes almakta zorlandığı görüldü.

Polis şiddetine maruz kalan Tümsek, 'Bir an nefes alamaz duruma geldim ve o an ABD'deki polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd olayı gözümün önüne geldi' dedi.


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