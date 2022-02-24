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Almanya'dan Putin'e sert tepki: Bize yalan söyledin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yapmış olduğu açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle itham etti, "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir” ifadelerini kullandı.

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​Almanyadan Putine sert tepki: Bize yalan söyledin
Annalena Baerbock

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle itham etti. Drian "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir” ifadelerini kullanarak, “Demokratik, egemen ve özgür bir Ukrayna için doğacak ekonomik sonuçları kabul ediyoruz” dedi.

Vladimir Putin
Vladimir Putin

'Rusya'nın ihlalini kabul etmeyecekler'

Baerbock, “Putin, Minsk anlaşmasını parçaladığına göre, Rusya krizinden sonra dünya farklı olacak. Uluslararası toplum, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul etmeyecektir“ ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, çatışmanın her iki taraftaki siviller için sonuçlarına kayıtsız kalmakla suçlayan Baerbock, "Onların dramatik durumuna gözlerimizi kapatamayız" diye ekledi.

'Savaşı önlemek istiyoruz'

Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile olan ihtilafta daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyleyen Baerbock, saldırılara rağmen iletişim kanallarını da kapatmamaya çalıştıklarını aktardı. "En kötü krizde bile diyalog için pencereyi açık tutmalısınız" diyen Baerbock, "Savaşı önlemek istiyoruz. Gerginlik adımlarını geri çekmek artık Rusya'nın elinde“ ifadelerini kullandı.

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