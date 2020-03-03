Dünya Almanyanın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anılacak
AVRUPA

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anılacak

Almanya'da 19 Şubat'taki ırkçı terör saldırısının meydana geldiği Hanau kentinin Belediye Başkanı Claus Kaminsky Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak olayda hayatını kaybedenler için yarın bir anma töreni yapılacağını bildirdi. Kentlerinin 19 Şubat'ta ırkçı bir terör saldırısının hedefi olduğunu hatırlatan Kaminsky, "Öldürülenler kesinlikle yabancı değildi, onlar bizim gençlerimizdi. Hanaulu gençlerdi" dedi. Hain saldırıda, aralarında 5 Türk'ün bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi AA
Irkçı saldırıya kurban giden vatandaşlar için anma töreni planlaması yapılıyor.
Irkçı saldırıya kurban giden vatandaşlar için anma töreni planlaması yapılıyor.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, Yabancılar Meclisi Başkanı Selma Yılmaz İlkhan ve meclis üyesi Mustafa Kaynak ile Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"Öldürülenler kesinlikle yabancı değildi"

Kentlerinin 19 Şubat'ta ırkçı bir terör saldırısının hedefi olduğunu hatırlatan Kaminsky, "Öldürülenler kesinlikle yabancı değildi, onlar bizim gençlerimizdi. Hanaulu gençlerdi." dedi.

  • Kaminsky, saldırıda yaşamını yitirenlerin yarın büyük bir törenle anılacağı bilgisini paylaşarak, "Bu törende de yine ailelerimiz ön planda olacak. Her aile için 25'er kişilik bir kontenjan ayırdık. Akrabaları ve arkadaşları da gelebilsin diye. Ayrıca üç aile adına konuşmalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hessen Başbakanı Volker Bouffier ve ben de konuşacağız." ifadesini kullandı.

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Anma töreni dev ekranlardan izlenecek

  • Anma töreninin yerel saat ile 18.00'de Hanau Congress Park'ta düzenleneceğini belirten Kaminsky, programın şehrin önemli iki ana noktasına kurulacak dev ekranlardan izlenebileceğini dile getirdi.

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Kurbanlar için anıt dikilecek

Kaminsky, saldırıların ardından sosyal medyadaki dezenformasyona dikkati çekerek, toplumu korkuya sevk eden paylaşımlarda bulunanların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

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Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı. Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, saldırı esnasında sıra kendisine geldiğinde katilin kurşunu bittiğini ve bu sayede hayatta kaldığını ifade etti.

Belediye Başkanı Kaminsky, ırkçı saldırı kurbanlarının anısına Hanau Şehir Mezarlığı'na anıt dikileceğini kaydederek, "Hanau'da toprağa verilen kurbanları yan yana gömdük. Bunların ortasına bir anıt dikilecek. Ayrıca saldırıların meydana geldiği iki olay yerine de bir levha, bir tabela düşünülüyor. Ama bunun için ailelerin fikri çok önemli. Bütün bunların kararını ailelerle görüşüp vereceğiz." diye konuştu.

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"Nazi kenti değiliz"

Hanau Yabancılar Meclisi Başkanı İlkhan da saldırıdan bu yana şehirde duygusal bir atmosferin olduğunu söyledi.

İlkhan, "Bizim için bir 19 Şubat öncesi, bir de 19 Şubat sonrası var. Kentte insanların arasında bir kenetlenme hakim ancak 19 Şubat'tan sonra tedirgin olanlar da var. Biz Nazi şehri değiliz. Biz aşırı sağcıların kalesi değiliz. Burada hoşgörü var. Almanya genelinde ilk iftar çadırı burada kurulmuştur. Bu da şehirdeki hoşgörüyü gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis üyesi Kaynak da mağdur ailelerle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Sürekli ailelerle temas halinde olarak ihtiyaçlarını sorduklarını ve gerekenleri resmi makamlara ilettiklerini dile getiren Kaynak, "Biz bunu iş olarak değil, insani bir görev olarak algıladık." dedi.

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