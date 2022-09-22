Dünya Almanyaya gitme hayali kuran Suriyeliler kendilerini Adanada buldu Paralarını da gasbettiler
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Almanya'ya gitme hayali kuran Suriyeliler kendilerini Adana'da buldu: Paralarını da gasbettiler

Almanya’ya gitmek için ülkelerinden yola çıkıp, yasa dışı yollarla sınırı geçen yedi Suriyeli, Mersin'de tanıştıkları dört kişi tarafından Adana’ya getirilip, bir evde alıkonulduktan sonra para ve cep telefonlarıyla pasaportları silah zoruyla gasbedildi. İçlerinden birinin çatıya çıkıp dışarı atlayarak yardım istemesi üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kaçak göçmenleri kurtardı.

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Haber Merkezi DHA
Almanyaya gitme hayali kuran Suriyeliler kendilerini Adanada buldu: Paralarını da gasbettiler
‘Almanya’ya götüreceğiz’ dedikleri Suriyelileri alıkoyup, paralarını gasbettiler.

Suriye'den Almanya’ya gitmek için yasa dışı yollarla sınırı geçen yedi kişi Mersin’e geldi. Burada Suriyelilerle tanışan iki kişi, para karşılığında kendilerini Almanya’ya götürebileceklerini söyledi.

Parayı alan şüpheliler, Suriyelileri otomobille Adana’ya götürdü. Şüpheliler, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir eve yerleştirdiği Suriyelileri, iki gün beklettikten sonra dün akşam silahla tehdit ederek 8 bin euro ve cep telefonlarını aldı. Yanlarına bisküvi ve meyve suyu bırakan şüpheliler, evin kapısını da kilitleyip, kaçtı.

Suriyelilerden Baran Diyar, bugün sabah saatlerinde evin çatısına çıkıp, sokağa atladı. Mahalledeki bir markete sığınan Diyar, polisi aramalarını istedi. Adrese gelen ekipler kapıyı açıp, grubu kurtardı.

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Almanya’ya gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Diyar, "Altı arkadaşımla birlikte Mersin’den buraya getirildik. Üç gündür buradayız. İsimlerini bilmediğim dört kişi bizi silahla alıkoydu. Sonra para, cep telefonu ve pasaportlarımızı aldılar. Ben damdan atlayıp, kaçtım. Sonra polis bizi kurtardı" dedi.

Ekipler, evde yapılan incelemenin ardından Suriyelileri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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