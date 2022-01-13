Dünya Almanyaya kaçan Esedin işkence şefine müebbet
AVRUPA

Almanya'ya kaçan Esed'in 'işkence şefi'ne müebbet

Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi. Alman mahkemesi Suriyeli albay Anwar Raslan'ı, 2011-2012 yılları arasında başkent Şam'da 4 bin mahkuma "sistematik ve vahşice işkence" etmek suçundan müebbet hapse mahkum etti. Raslan 2012 yılında görevinden kaçarak Almanya'ya sığınmıştı.

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Haber Merkezi AA
Almanyaya kaçan Esedin işkence şefine müebbet
Suriyeli albay Anwar Raslan

Yüksek Mahkeme, Raslan'ı "insanlığa karşı suç işlemek" ve 27 ayrı cinayetten müebbet hapse mahkum etti. Almanya'da bulunan işkence mağdurlarının müdahil olduğu ve 2020 yılı nisan ayında başlayan davada 80'den fazla tanık dinlenmişti. Almanya ile doğrudan ilgisi olmayan dava, Uluslararası Ceza Hukuku kapsamında evrensellik ilkesi gereği Suriye’de devlet eliyle işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili dünyada görülen ilk dava olma özelliği taşıyordu

  • Ömür boyu hapse mahkum olan Enver Raslan, 2012'de Suriye'den ayrılıp 2014'te Almanya'ya gitti.

Kendisini muhalif olarak tanıtarak 2015'te Berlin polisine başvurdu, rejimin ajanları tarafından öldürülebileceğini iddia etti. Raslan, hakkında yapılan araştırma sonrası tutuklandı. Almanya'nın Koblenz kentindeki dava sürecinde Raslan 4 bin muhalife yapılan işkenceyi yönettiği belirtildi.

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