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Amazon'da uçak bataklığa düştü: Timsah ve yılanlarla dolu suda 36 saat

Amazon'da uçak bataklığa düştü: Timsah ve yılanlarla dolu suda 36 saat

07:584/05/2025, Pazar
DHA
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Amazon'da bataklığa düşen uçağın yolcuları, 36 saat kurtarılmayı bekledi.
Amazon'da bataklığa düşen uçağın yolcuları, 36 saat kurtarılmayı bekledi.

Amazon'da bataklığa düşen uçağın yolcuları, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat kurtarılmayı bekledi. Bolivya yetkilileri, kazanın ardından 1 çocuk, 3 kadın ve pilotun helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Amazon'da bataklığa düşen uçağın yolcularının, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat boyunca kurtarılmayı beklediği bildirildi. Bolivya yetkilileri, kazanın ardından 1 çocuk, 3 kadın ve pilotun helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Kazanın, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni bölgesinde, Baures'ten Trinidad'a yapılan uçuş sırasında meydana geldiği belirtildi. Pilot Pablo Andres Velarde, yerel basına yaptığı açıklamada uçağın ‘zorunlu iniş' sırasında bataklığa düşerek ters döndüğünü söyledi.

Uçağın tepesinde bekledikleri sırada çevrelerinin dev timsahlarla sarıldığını kaydeden
Velarde, "Timsahlar bizden sadece birkaç metre uzaktaydı. Gece gündüz orada beklediler ama bize ulaşamadılar" dedi.

Yolcuların aynı zamanda sivrisinekler ve suda görülen yılanlarla da mücadele ettiği, yiyecek olarak sadece uçaktan kurtarılan bir miktar manyok ununa sahip oldukları aktarıldı.


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